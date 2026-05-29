Matheus Cunha quiere dejar huella con Brasil en el Mundial

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Blanco por mucho tiempo de comparaciones peyorativas con Ronaldo y otros grandes delanteros del pasado en la selección de Brasil, Matheus Cunha se declaró listo para "marcar" su nombre en el Mundial 2026.

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El delantero brasileño Igor Thiago, el defensa Roger Ibáñez y el delantero Matheus Cunha escuchan al entrenador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, durante una sesión de entrenamiento en la Granja Comary.

Cunha, jugador del Manchester United, tiene en la versatilidad su mayor virtud: es un atacante al que le gusta retroceder metros para asociarse con sus compañeros y convertirse prácticamente en un mediocampista.

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña, le ha sacado provecho desde que inició el año pasado su ciclo con los pentacampeones mundiales.

"Es gratificante mostrar mi juego, ser reconocido por mi punto más fuerte y ser juzgado por eso. Te da más confianza", dijo Cunha en conferencia de prensa en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, cerca de Río de Janeiro.

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El Scratch inició allí esta semana su concentración para la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"La selección brasileña es una selección de muchas glorias. Formar parte de ello y marcar tu nombre en la historia es mi mayor objetivo y mi mayor sueño", expresó el delantero, que cumplió 27 años el miércoles, justo el día del inicio de la concentración.

"Nadie quiere ser recordado por algunos fracasos, queremos ser recordados por muchas glorias", agregó.

Matheus Cunha participa en una sesión de entrenamiento bajo las direcciones de Carlo Ancelotti.

El delantero sumó esta temporada 10 goles y cuatro asistencias en la Premier League, ayudando al United a clasificar a la próxima Liga de Campeones de Europa.

Sonríe a las puertas de su primer Mundial, tras quedar fuera de Catar 2022, cita en la que Tite, entonces seleccionador de Brasil, prefirió a otros delanteros como Richarlison o Pedro.

Es ambicioso: ya ganó la medalla de oro del futbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reprogramados para 2021 por causa de la pandemia de coronavirus, y ahora busca el Mundial.

“ ¿Un oro olímpico y un trofeo de campeón del mundo? Creo que no habría mucho más que pedirle a Dios. ” Matheus Cunha, jugador de Brasil.

Neymar bajo los focos

La lesión en la pantorrilla derecha de Neymar siguió despertando el viernes preocupación, tras confirmarse la víspera de que es duda para el debut del Mundial, el 13 de junio ante Marruecos.

Neymar trabaja por separado debido a una lesión.

"No solo para Neymar, sino para cualquier jugador que pasa por un momento de dificultad, de lesión, es triste", dijo Cunha.

Recordó que futbolistas como Estêvão, Rodrygo o Éder Militão están fuera del Mundial debido a lesiones graves.

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"Creo que es una lesión que claramente da (a Neymar) la oportunidad de llegar bien", siguió.

Brasil y Marruecos están en el Grupo C, junto a Haití y Escocia.