La misma garra y más futbol: Paraguay regresa al Mundial

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Plan Alfaro. Paraguay regresa al mundial con los ojos sobre la Copa

Dieciséis años después, Paraguay está de vuelta en el Mundial 2026 al mando de otro seleccionador argentino, Gustavo Alfaro, y su combinación del tradicional cerrojo defensivo, con la creatividad de atacantes como Julio Enciso y Miguel Almirón.

Paraguay logró su clasificación gracias a un espectacular invicto de nueve encuentros.

La escuadra guaraní será protagonista en el primer partido de la Copa del Mundo en territorio estadounidense, que lo enfrentará a la selección local el 12 de junio en Los Ángeles, California.

También por el Grupo D, Paraguay se medirá a Turquía el 19 de junio y a Australia el 25 de junio, ambos choques programados en Santa Clara, California.

Para el regreso de la Albirroja resultó clave la ampliación del torneo a 48 selecciones, que extendió de cuatro a seis los cupos directos para las escuadras de la Conmebol.

Según las estadísticas, Paraguay es el equipo sudamericano que más balones recupera en campo rival.

Con su sexto lugar en la clasificatoria sudamericana, Paraguay dio por terminada una década y media de frustraciones y cambios de proyecto que se abrió tras su participación en Sudáfrica 2010.

Con el argentino Gerardo "Tata" Martino en el banco, Paraguay logró entonces su mejor resultado mundialista al alcanzar los cuartos de final, en los que cayó 1-0 ante la después campeona España.

Sudáfrica fue el punto final de un exitoso ciclo, con cuatro Mundiales seguidos y una plata olímpica en los Juegos de Atenas 2004, que Paraguay quiere retomar a partir de la acertada visión del también argentino Alfaro.

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"Hemos recuperado nuestra identidad. Recuperamos la tranquilidad y la fuerza en defensa, ser agresivos en el medio y contundentes en ataque. Paraguay no debe modificar nada", dijo el antiguo ícono paraguayo José Luis Chilavert en una entrevista con la AFP.

Alfaro, que ya clasificó a Ecuador para el Mundial de Catar 2022, es el cuarto timonel argentino seguido en el banco paraguayo tras Daniel Garnero, Guillermo Barros Schelotto y Eduardo Berizzo.

"Los técnicos anteriores vinieron y quisieron implantar el sistema que ellos quisieron, y los jugadores no lo sentían", dijo el exarquero Chilavert.

“ Alfaro acomodó, trajo un futbol mucho más simple y eso le dio un resultado positivo a la selección. ” José Luis Chilavert, capitán paraguayo en los Mundiales de 1998 y 2002.

"El equipo que nadie quiere enfrentar"

La llegada de Alfaro en agosto de 2024 revivió en el campo a una Paraguay desnortada en las eliminatorias, que a partir de entonces encadenó nueve partidos invicto, y reactivó la conexión emocional con la hinchada.

"Me gustaría que Paraguay sea el equipo que nadie quiere enfrentar, que luche más que los demás, que no negocie su actitud", remarcó el técnico al establecer sus principios en su primera conferencia de prensa.

Ícono del futbol paraguayo, José Luis Chilavert.

La muralla guaraní, con los centrales Omar Alderete (Sunderland) y Gustavo Gómez (Palmeiras) como referentes, solo encajó 10 goles en los 18 partidos del premundial.

La producción ofensiva no fue abundante, con un total de 14 tantos. Paraguay sigue sin generar un volumen atacante como el de Argentina, Brasil o Uruguay, pero todas estas potencias hincaron la rodilla en sus visitas a Asunción frente a una ofensiva en la que relucen perlas como Julio Enciso y Diego Gómez.

Enciso surgió como una de las grandes promesas del futbol sudamericano al debutar como internacional con 17 años y saltar después a la Premier League. Cinco años después le llega su primera oportunidad en la vitrina mundialista tras repuntar esta temporada en el Estrasburgo francés.

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También parte de la nueva generación, Diego Gómez, un mediapunta de 23 años con gran despliegue y potente remate que tuvo como maestro a Lionel Messi en el Inter Miami.

Como Enciso, Gómez hizo su primera parada europea en el Brighton inglés, con el que asombró el pasado septiembre al marcar cuatro goles en un partido de la Copa de la Liga ante el Barnsley.

La cuota de experiencia en el ataque la aporta Miguel Almirón, de retorno el año pasado desde el Newcastle al Atlanta United, donde juega otra vez a las órdenes de Martino.