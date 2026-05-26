Vinicius no entra en polémica: "El 10 es para Neymar, es obvio"

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La incógnita sobre quién portará el histórico dorsal 10 de la selección de Selección de Brasil en la Copa Mundial 2026 parece no generar ningún debate dentro del vestuario de la Canarinha. Vinicius Júnior dejó clara su postura al asegurar que ese número le pertenece a Neymar.

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Durante una entrevista concedida al canal Caze TV, el delantero del Real Madrid fue consultado sobre la posibilidad de seguir utilizando la camiseta número 10 con Brasil en el próximo Mundial, especialmente después de haberla llevado en los últimos encuentros debido a la ausencia de Neymar. Sin embargo, Vinícius no dudó en frenar cualquier discusión alrededor del emblemático dorsal.

"No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el 10 es para Neymar, eso es obvio", expresó el delantero, dejando en evidencia el respeto y la admiración que siente por el actual jugador del Santos, con quien mantiene una cercana amistad dentro de la selección brasileña.

Casimiro: "A 10 vai voltar pro Neymar e você vai ficar com a 7?"



Vini Jr: "A minha [número da camisa] eu não sei, mas a 10 é do Neymar, isso é óbvio"



️Casimiro pic.twitter.com/qsJlOKgAYv — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 25, 2026

Vinicius había portado el histórico número durante los compromisos recientes de Brasil, aprovechando la ausencia de Neymar, quien estuvo fuera desde octubre de 2023 tras sufrir una lesión con la Canarinha. Ahora, el regreso del astro brasileño también marca una nueva etapa para la selección bajo el mando del técnico Carlo Ancelotti, quien volvió a convocar al máximo goleador histórico de Brasil luego de varios meses alejados de la selección por problemas físicos y diferentes complicaciones.

Cada vez que Neymar ha estado disponible con la selección, Vinicius normalmente ha utilizado el dorsal 7, el mismo número que luce con el Real Madrid, por lo que todo apunta a que no existirá ningún inconveniente para devolverle el 10 al exjugador del FC Barcelona y Paris Saint-Germain.