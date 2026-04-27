Luka Modric será operado, pero no peligra su presencia en el Mundial

- El veterano mediocampista croata Luka Modric sufrió una fractura en un pómulo por un choque de cabezas durante el empate a cero con el AC Milan ante la Juventus, el domingo en la jornada 34 de la Serie A, y será operado, anunció el lunes su club. OTRAS NOTICIAS: ¿En riesgo el Mundial? El Madrid confirma nueva lesión de Mbappé Modric impactó con la cabeza de Manuel Locatelli, centrocampista de la Juve, y tuvo que abandonar el campo, tras lo cual se le vio aplicándose hielo en la zona dañada. "Las pruebas médicas han revelado una fractura en su pómulo izquierdo que requiere cirugía, programada para las próximas horas. Se dará más información después de la operación", señaló el AC Milan en un comunicado. Así fue el fuerte choque donde Modric salió tocado. (Fotos: Redes) El equipo rossonero no avanzó una estimación del tiempo de baja del jugador, que antes de la actual temporada firmó un contrato de un año con la entidad. Modric, de 40 años, tiene previsto estar con Croacia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en junio y julio.