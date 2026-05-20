Rescatan a pequeña lechuza que se encontraba en plena carretera

Una pequeña lechuza se encontraba sobre la cinta asfáltica en la ruta que conduce hacia Santa Catarina Palopó, Sololá, en donde corría el riesgo de ser atropellada.

Agentes de la División de Seguridad Turística (Disetur) de la Policía Nacional Civil (PNC) arribaron al lugar para rescatar al ave y ponerla a salvo.

La pequeña lechuza fue resguardada por las autoridades. (Foto: PNC)

Las autoridades confirmaron que el ave no sufrió daños, por lo que la resguardaron y coordinaron su entrega con personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Dicha entidad será encargada de evaluar su estado de salud y posteriormente la regresarán a su hábitat natural.

La pequeña lechuza fue entregada a Conap para que pueda ser evaluada y luego liberada en su hábitat natural. (Foto: PNC)