Extranjero resulta herido tras ataque armado en zona 11

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La víctima sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

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Un incidente armado sucedió este martes 19 de mayo, en la 10a. calle y 3a. avenida de la colonia El Progreso, en la zona 11 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que una persona resultara herida por proyectiles de arma de fuego debido a este hecho de violencia.

Los socorristas arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quién fue identificada como: Rodolfo Romero Solís, de 58 años, de nacionalidad nicaragüense.

Nicaragüense resulta herido tras ataque armado en la 10a calle y 3a avenida de la zona 11 capitalina.



: Bomberos Municipales pic.twitter.com/89GJIVvHrn — Geber Osorio (@OsorioGeber) May 20, 2026

Esta persona fue estabilizada en el lugar y trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt para recibir atención médica especializada, ya que sufrió heridas en el tórax y en las extremidades superiores.

De momento se desconoce el motivo de este ataque armado, por lo que las autoridades realizan diligencias de investigación para determinar lo ocurrido.