Paraguay ilusionado con regreso del “niño” para el Mundial

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Julio Enciso es reconocido porque no teme a los desafíos ni se desprende de sus orígenes. Aquel "mita'i" (niño en guaraní) que hablaba más su idioma de origen que español, tiene 22 años, y es la esperanza de Paraguay en su regreso al Mundial.



Mario Trigo, técnico y uno de sus primeros preparadores físicos, lo seguía de cerca cuando era pequeño en Caaguazú, una ciudad cercana a Asunción, vinculada históricamente a la actividad agrícola y forestal.



El actual mediapunta del Estrasburgo de Francia destacó por su talento en una población de 98 mil habitantes. Desde pequeño patentó su marca con el balón: encarar y avanzar velozmente con rumbo al arco.



Conserva las condiciones que lo han convertido en pieza clave de la selección paraguaya, que, al mando del argentino Gustavo Alfaro, retornará a una Copa del Mundo tras dieciséis años de ausencia.

“ Si no le llegaba la pelota, bajaba, hacía magia con el balón: dos, tres veces hasta definir el gol. ” Mario Trigo, técnico paraguayo.

A los 12 años comenzó a llamar la atención de captadores de talento mientras actuaba para el Club Carlos Antonio López de su ciudad natal.



El exfutbolista Roberto Paredes, formador histórico de Libertad, uno de los clubes tradicionales de Paraguay, lo descubrió durante un evento de jóvenes futbolistas en Caaguazú.



Tacuara, su mentor



El primer contacto ocurrió en 2016, cuando Paredes quedó impresionado por este joven "de poca movilidad pero gran dominio del balón, buena pegada y excelente definición".



Buscó sumarlo rápidamente a Libertad.



Los padres de Enciso consideraron prematuro el traslado a la capital, aunque finalmente aceptaron que se sumara a las divisiones formativas del Gumarelo luego de que Mario Trigo les explicara dónde iba a vivir, quién lo cuidaría y cómo sería su vida lejos de casa.



En el Colegio Nacional Adela Speratti de Asunción le hicieron horarios especiales para que coordinara los estudios con el futbol.

“ Las veces que venía, tenía mucho entusiasmo, ganas de trabajar. ” Noemí Mercado, profesora de arte.

"Profesora, estoy con ganas de cantar '13 Tuyutí'", le decía en referencia a una emblemática canción local. Pero hay algo que le quedó grabado: "Esa humildad, esa llama viva de dónde viene".

Cuando recién comenzaba su carrera, "La Joya", como lo bautizó la prensa paraguaya, mantuvo una relación cercana con Óscar "Tacuara" Cardozo. El máximo goleador de aquel país fue su referencia y mentor durante sus primeros años en Libertad.



Atrevido e irreverente



Enciso debutó en primera división a los 15 años y llegó a la selección paraguaya absoluta a los 17. Un año después, en junio de 2022, fue transferido al Brighton & Hove Albion de la Premier League.



Tras tres temporadas en el Brigthon, fue cedido al Ipswich Town en el primer semestre de 2025 y seis meses después fue llegó al Estrasburgo, donde ha conformado una potente dupla ofensiva con el argentino Joaquín Panichelli.

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"Fue un atrevido desde el comienzo", dice a la AFP el periodista paraguayo Gabriel Cazenave, que lo describe como "impredecible" e "irreverente".

“ No le teme a los desafíos. Se fue a Europa hablando más guaraní que español. Y aun así juega, habla, protesta, se integra. Yo quisiera tener un micrófono ahí para saber en qué idioma hablan ahora en Francia. ” Gabriel Cazenave, periodista paraguayo Gabriel Cazenave.

Ya tiene 31 partidos internacionales con la Albirroja y cuatro goles anotados.



Se ha graduado de figura a partir de una personalidad indomable y exhibiciones simbólicas, como haber anotado el gol mil de Paraguay en competencias oficiales, en la victoria 2-0 ante Uruguay en junio pasado.

Enciso debutó en primera división a los 15 años y llegó a la selección paraguaya absoluta a los 17.



Una de las actuaciones que mejor sintetiza su carácter tuvo lugar en marzo de 2025, en el 2-2 ante Colombia.



Los suyos perdían 2-0 en el duelo clasificatorio, pero Enciso asumió el protagonismo de la remontada: condujo el ataque paraguayo, marcó un gol y asistió en el otro.



Aquel juego consolidó la percepción de que "La Joya" se había convertido en una de las figuras de la Albirroja para United 2026.