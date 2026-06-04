Costa de Marfil le da una llamada de atención a Francia en amistoso

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Francia, una de las favoritas al título en el Mundial de United 2026, se vio sorprendida en su primer partido de preparación para el torneo de Norteamérica, en un amistoso perdido 2-1 ante Costa de Marfil, este jueves en Nantes.

Rayan Cherki abrió el marcador para Les Bleus justo antes del descanso (minuto 45), pero el equipo africano igualó, en el 53, por medio de Guéla Doué, el hermano mayor de Desiré, reciente ganador de la Liga de Campeones europea con el PSG y que fue dejado en el banquillo de Francia en este partido.

Mientras que el jugador del Manchester United, Amad Diallo, dio la victoria a los Elefantes en la recta final (84).

Este revés frena de entrada la euforia generada por una gira en marzo muy positiva, con victorias de prestigio ante Brasil (2-1) y Colombia (3-1), pero esta vez la imagen mostrada por el equipo de Didier Deschamps fue mucho más gris.

Ahora, Francia jugará el lunes en Lille otro amistoso, ante Irlanda del Norte, antes de su vuelo a Estados Unidos, donde tendrá como rivales en su grupo I a Senegal, Noruega e Irak. Costa de Marfil, por su parte, competirá en el grupo E, frente a Alemania, Ecuador y Curazao.