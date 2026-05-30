Paredes está en duda para el debut de Argentina en el Mundial 2026

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A pocas semanas de que comience la cita mundialista de 2026, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) ha encendido las alarmas.

Un contratiempo médico tiene en vilo al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni: el centrocampista Leandro Paredes sufre una distensión en el isquiotibial derecho y su presencia en el estreno del torneo es una incógnita.

LEANDRO PAREDES LESIONADO



El capitán de Boca sufrió un desgarro en el isquiotibial y se perderá los amistosos previos a la Copa Del Mundo. pic.twitter.com/UonjsAO3dG — Boca Net (@bocanet12) May 30, 2026

El problema físico se originó el pasado jueves durante el exigente cruce de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Universidad Católica de Chile. Pese a que el volante de 31 años arrastraba molestias en la zona desde los días previos, disputó la totalidad de los 90 minutos.

El propio futbolista admitió tras el pitido final haber jugado con una evidente sobrecarga en el músculo; una exigencia que los estudios médicos posteriores realizados en Buenos Aires terminaron por confirmar como una distensión.

El cronograma de Argentina y el mapa del grupo

A pesar del parte médico desfavorable, Paredes se mantiene en la delegación que viaja a los Estados Unidos para encarar la recta final de la preparación. El panorama temporal para su recuperación corre a contrarreloj:

6 de junio: Amistoso de preparación ante Honduras.

9 de junio: Amistoso de preparación ante Islandia.

16 de junio: Debut oficial en el Mundial frente a Argelia.

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/TW03A6xGre — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Argentina está encuadrada en un grupo que completan Corea del Sur y Dinamarca, una zona que sobre el papel exigirá la máxima intensidad y plenitud física desde el primer minuto de la competición.