¡Sin Madridistas! Yamal lidera a España en United 2026

Revolución en España. La lista oficial de España para afrontar Norteamérica 2026.
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El delantero del Barcelona Lamine Yamal, pese a no haber jugado en las últimas semanas por lesión, lidera la lista de España para el Mundial 2026 en la que el Real Madrid no contará con representación por primera vez en la historia.
Los defensas del Barcelona Eric García y del Atlético de Madrid, Marc Pubill, son las novedades de la nómina.
Hasta ahora, la edición con menos madridistas en La Roja fue el Mundial de Brasil 1950, con un solo jugador blanco en la selección española, Luis Molowny.
"No miro si un jugador viene de un club o de otro. Miro de forma global si puede ser jugador de la selección española", afirmó Luis de la Fuente, seleccionador español, tras hacer pública la lista este lunes.
También destacó la "polivalencia" de Pubill, que aún no debutó con La Roja, para justificar su elección. "Puede jugar de lateral o central", insistiendo en el "gran rendimiento esta temporada" del jugador del Atlético y de Eric Garcia.
"Hemos creído que era el momento oportuno porque están en un momento muy bueno", añadió sobre los dos defensas.
El técnico español ya había advertido en varias ocasiones de la posibilidad de incluir jugadores que todavía no se habían estrenado con la selección absoluta.
Optimismo con los lesionado
De la Fuente se mostró optimista con la futura evolución de varios jugadores que acaban de salir de lesión o se están reponiendo como Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino.
El seleccionador español explicó que los servicios médicos de la selección están completamente coordinados con los de los clubes para hacer el seguimiento de los tocados.
Yamal se perdió los últimos partidos de la temporada tras sufrir una lesión muscular, al igual que Williams, mientras que Merino ha superado una fractura por estrés en su pie derecho. El centrocampista español del Arsenal aseguró la semana pasada que "lo del pie está olvidado".
"En la concentración vamos a mantener la línea marcada por los servicios médicos del club y de la federación", insistió De la Fuente.
El estratega puso en todo momento la prudencia por delante, pero admitió que al tratarse de un Mundial no hay que descartar la posibilidad de arriesgar en algún momento.
Favoritos, pero...
España, encuadrada en el grupo H, iniciará su camino mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde, seguirá el 21 de junio contra Arabia Saudita y finalizará la fase de grupo contra Uruguay el 27 de junio.
La Roja aspira a mejorar sus resultados de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que cayó en octavos de final.
Luis de la Fuente no duda en colocar a España entre los principales aspirantes a ganar la Copa del Mundo, dieciséis años después del éxito en Sudáfrica.
"Lo digo claramente, ¿nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí, pero eso no garantiza nada", dijo.
"Pelearemos por todo", aseguró De la Fuente, para quien España tiene todos los ingredientes para ser campeona.
"Tenemos calidad, humanidad y competitividad, en eso somos un equipo muy poderoso, luego hay más virtudes y cosas que mejorar, pero tenemos una gran base", concluyó.
Lista de 26 jugadores:
Porteros
Unai Simón – Athletic Club
David Raya – Arsenal FC
Joan Garcia – FC Barcelona
Defensas
Pedro Porro – Tottenham Hotspur
Marcos Llorente – Atlético de Madrid
Aymeric Laporte – Athletic Club
Pau Cubarsí – FC Barcelona
Marc Pubill – Atlético de Madrid
Eric Garcia – FC Barcelona
Marc Cucurella – Chelsea FC
Alejandro Grimaldo – Bayer 04 Leverkusen
Mediocampistas
Rodrigo Hernández – Manchester City
Martin Zubimendi – Arsenal FC
Pedro González – FC Barcelona
Fabián Ruiz – PSG
Mikel Merino – Arsenal FC
Pablo Páez 'Gavi' – FC Barcelona
Álex Baena – Atlético de Madrid
Delanteros
Mikel Oyarzabal – Real Sociedad
Lamine Yamal – FC Barcelona
Ferran Torres – FC Barcelona
Borja Iglesias – RC Celta
Dani Olmo – FC Barcelona
Victor Muñoz – Osasuna
Nico Williams – Athletic Club
Yeremy Pino – Crystal Palace