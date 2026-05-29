Tim Payne agradece el apoyo de los Latinoamericanos con Duolingo

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Luego de que Tim Payne, integrante de la selección de nueva Zelanda se hiciera viral, como el jugador revelación del Mundial FIFA 2026, él agradeció a los latinoamericanos hablando en español y afirmando que practica con Duolingo.

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Payne era el seleccionado menos conocido entre los equipos de los países rumbo a la aclamada copa, hasta que el generador de contenido argentino Valen Scarsini, animara a todos a seguirlo y a hacerlo la estrella de esta fiesta deportiva.

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El futbolista admitió que tras su fama en América está practicando con Duolingo plataforma y aplicación móvil para el aprendizaje gratuito de idiomas, creada por el guatemalteco Luis von Ahn.

"Hola todos, muchas gracias, por el apoyo, disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo", dijo en el idioma de sus seguidores.

"Solo quiero decir ¡muchas gracias!, primero a ti Valen, ha sido una locura estas últimas 48 horas por decir poco, solo quiero expresar mi agradecimiento por representar a mi país en este mundial, aprecio el amor desde todas partes del mundo, ¡muchas gracias!", dijo.

Rápidamente Duolingo contestó: "i love you, te amo Tim". Netflix Latinoamérica no se quedó atrás y comentó: "¿dónde puedo ver el documental?, me urge"

Valen también reaccionó ante el suceso, afirmando que jamás esperó que se viralizara tan rápido. Hasta este viernes 29 de mayo el futbolista ya cuenta con más de 2 millones de seguidores.

"Hace solo 3 días empezamos la serie para hacer protagonista a futbolista menos conocido... ¡hasta la cuenta oficial del Mundial conoce a Tim Payne!", dijo el argentino.

Scarsini comentó que Payne le dijo que ya se encuentra en la concentración rumbo a los encuentros: "se viene la mejor parte, ver a Tim Payne en acción", agregó.

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