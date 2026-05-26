Brasil es favorito y Marruecos el antagonista del Grupo C

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Por la sexta. La Canarinha buscará la sexta Copa y Marruecos hacer historia.

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Brasil parece tener el camino despejado para avanzar en el Grupo C del Mundial de Norteamérica 2026, pero su enfrentamiento con Marruecos será su primer gran examen en la búsqueda del deseado hexacampeonato.



Liderado por Vinícius Júnior, Raphinha y con el regreso de Neymar como sorpresa, el Scratch de Carlo Ancelotti debutará en la Copa del Mundo el 13 de junio contra los campeones de África, una oportunidad para disipar dudas en torno a un juego irregular.



Haití y Escocia lucen como adversarios asequibles.



BRASIL



• Participaciones: 22

• Mejor resultado: 5 veces campeón (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

• Clasificación FIFA: 6º

• Entrenador: Carlo Ancelotti (Italia)

Cinco veces ganador de la Champions League como director técnico y campeón en las cinco grandes ligas de Europa (España, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia), Carletto es el primer seleccionador extranjero de Brasil desde 1965. Su objetivo: devolver la gloria a la Canarinha, tras años de fracasos y una accidentada eliminatoria mundialista, en la que fueron despedidos Fernando Diniz y Dorival Júnior.

Vinícius Júnior disputó su primer Mundial con la Selección de Brasil en Qatar 2022.

• Estrella: Vinícius Júnior

Después de una agitada temporada en el Real Madrid, que acabó sin títulos, Vinícius Júnior busca reivindicación como el hombre llamado a ser figura con Brasil en el Mundial.

El extremo de 25 años llega al torneo en medio de críticas por el fracaso del club merengue, a pesar de romper la barrera de 20 goles anotados por quinta campaña consecutiva.

MARRUECOS

• Participaciones: 6

• Mejor resultado: 4º (2022)

• Clasificación FIFA: 8º

• Entrenador: Mohamed Ouahbi (Bélgica)

En su histórica campaña de 2022, Marruecos eliminó a España en los octavos de final y a Portugal en los cuartos.

Nombrado en marzo, Ouahbi conduce a una gran generación en Marruecos, que aspira a volver a brillar tras alcanzar las semifinales en Catar 2022. Asumió el mando tras ganar con la selección marroquí el Mundial Sub-20 el año pasado. Sustituyó a Walid Regragui, quien dirigió a los Leones del Atlas en la Copa África, ganada sobre la mesa por una sanción contra su rival en la final, Senegal, que los había derrotado 1-0.

• Estrella: Achraf Hakimi

Achraf Hakimi ha disputado dos Copas Mundiales con la selección de Marruecos: Rusia 2018 y Qatar 2022.

Una lesión muscular tiene en riesgo su participación en el Mundial, pero se espera que Hakimi esté en el llamado final de Marruecos, que será anunciado esta semana. Nacido en España, el lateral derecho de 27 años decidió jugar para el país de sus padres y hace cuatro años fue clave para las semifinales mundialistas. Es una de las fortalezas del Paris Saint-Germain.

HAITÍ

• Participaciones: 1

• Mejor resultado: Fase de grupos

• Clasificación FIFA: 83º

• Entrenador: Sébastien Migné (Francia)

Haití es el único país caribeño en lograr clasificaciones mundialistas.

Con pasos por las selecciones de Congo, Kenia y Guinea Ecuatorial como director técnico y Camerún como asistente, Migné dirigió a Haití durante toda la fase de clasificación de la Concacaf.

El país más pobre de las Américas sorprendió en el camino a habituales mundialistas como Costa Rica y Honduras y entró en la cita máxima del futbol 52 años después de la que es hasta ahora su única participación.

• Estrella: Jean-Ricner Bellegarde

Debido a la grave crisis de seguridad nacional, Haití tuvo que jugar todos sus partidos de eliminatoria como local en sedes neutrales.

Consolidado en la Premier League con el Wolverhampton, Bellegarde nació en Francia, se formó como futbolista en la cantera del Lens y llegó a ser internacional en las categorías juveniles de "les Bleus". Se sumó a Haití en la clasificación mundialista. A sus 27 años, aporta categoría al mediocampo de Migné.

ESCOCIA

• Participaciones: 8

• Mejor resultado: Fase de grupos

• Clasificación FIFA: 43º

• Entrenador: Steve Clarke (Escocia)

Escocia ostenta el récord de más torneos jugados (8) sin lograr superar la fase de grupos.

Exfutbolista del Chelsea y asistente del portugués José Mourinho en sus tiempos en el club londinense, Clarke asumió el mando de Escocia en 2019 y aprovechó un núcleo de buenos jugadores como Scott McTominay, John McGinn o el capitán Andy Robertson para llevar al equipo al Mundial tras 28 años de ausencia.

• Estrella: Scott McTominay

Scott McTominay lidera a la Selección de Escocia en la Copa del Mundo, marcando el histórico regreso del "Ejército de Tartán" al torneo tras 28 años de ausencia.

Si Escocia quiere dar sorpresas, muchas de sus opciones pasan por los botines de McTominay, que viene de una sólida temporada en el Nápoles. El exmediocampista del Manchester United marcó dos goles cruciales en la fase de clasificación.