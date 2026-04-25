¿Adiós al Mundial? Militao tendría que pasar por el quirófano

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Éder Militão, defensa del Real Madrid, ha sufrido una recaída en su lesión de bíceps femoral y necesitará ser operado, lo que lo dejaría prácticamente fuera del Mundial, según reveló la cadena ESPN.

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El brasileño sintió molestias durante el partido del martes contra el Alavés y fue reemplazado antes del descanso. Aunque las primeras pruebas indicaron que no era una lesión grave, más tarde se confirmó el peor de los diagnósticos tras realizarse nuevas exploraciones.

La cicatriz de la lesión sufrida en diciembre en el bíceps femoral de Militão se ha abierto, lo que obliga a someterlo a una intervención quirúrgica para su recuperación, alargando así su tiempo de baja.

ALERTA MILITÃO



La última lesión del brasileño se ha complicado y @SQuirante nos da los dos escenarios posibles:



⚠️ Si no se opera, podría recuperarse en 5 semanas con riesgo de recaída



Si pasa por quirófano, estaría de baja 4-5 meses, reduciendo considerablemente riesgo… pic.twitter.com/Q0gMuTMzr1 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 25, 2026

Según una fuente cercana al jugador, el tratamiento conservador que Militão siguió en diciembre presentaba este riesgo, ya que la zona afectada era muy delicada. Esto parece haber confirmado los temores.

Con esta nueva complicación, Militão no volverá a jugar en lo que queda de temporada con el Madrid, y todo apunta a que tampoco podrá ser parte de la selección brasileña en el Mundial. Esta es otra baja importante para la escuadra de Carlo Ancelotti, que ya había perdido a Rodrygo Goes.