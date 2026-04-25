Ancelotti dará a conocer su lista final en un sitio histórico

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Este viernes se oficializó que el estratega Carlo Ancelotti dará a conocer su lista final de 26 futbolistas para el Mundial 2026 en un espacio poco habitual, el Museo do Amanha.

De acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), la cita está programada para el 18 de mayo.

La CBF anunció en un comunicado que Carlo Ancelotti dará a conocer su listado final para el Mundial 2026, en un lugar inusual.

Los elegidos por "Carletto" deberán presentarse el 27 de mayo en el centro de alto rendimiento de la CBF, ubicada en Teresópolis, una región bastante alejada de la capital brasileña, a unos cien kilómetros. Cuatro días después, la Canarinha tiene programado un amistoso ante Panamá en el Estadio Maracaná, que le permitirá afinar detalles, además como despedida de la afición local y cierre de la preparación para el viaje rumbo a Estados Unidos.

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Calendario



La pentacampeona debutará en el Grupo C frente a Marruecos, el 13 de junio en Nueva Jersey. Luego se enfrentará a Haití en Filadelfia el 19 de junio y finalizará la primera ronda de competencia en Miami contra Escocia, el 24 de junio.

El Huntington Bank Field de Cleveland albergará el último partido de los hombres de Ancelotti, cuando midan fuerzas contra Egipto el 6 de junio. Este partido será el banderazo de salida antes del mundial United 2026.

Evento de gran nivel



Los medios de comunicación internacionales destacaron el lugar en donde se dará a conocer los nombres de quienes representarán a la selección con mayor cantidad de títulos en Copas del Mundo (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

El Museu do Amanha está diseñado por el español Santiago Calatrava.

El museo fue inaugurado el 17 de diciembre de 2015 en una zona portuaria de Río de Janeiro; es un lugar atractivo que cuenta con asombrosas vistas hacia la bahía de Guanabara. Realizar el evento en este espacio busca "unir el pasado y el presente de la selección mas victoriosa en Copas del Mundo", detalla el comunicado de la CBF.