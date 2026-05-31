Alemania golea a Finlandia en amistoso previo al Mundial 2026

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Alemania se impuso a Finlandia por 4-0, en Maguncia, en uno de sus dos partidos de preparación para el Mundial 2026, el único en casa antes de volar a Estados Unidos.

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En la primera parte, la apertura del marcador llegó por medio de Deniz Undav (34'), goleada continuada por Florian Wirtz (48'), de nuevo Undav (57') y luego Jamal Musiala (63').

Alemania y Finlandia se enfrentaron en un partido amistoso en el Mewa Arena, en Maguncia, Alemania. (Foto: AFP)

Tras una jornada de descanso el lunes, los alemanes volarán el martes a Chicago para la segunda fase de su preparación para el Mundial 2026 (11 de junio-19 de julio) y una última prueba contra Estados Unidos el 6 de junio.

Ante Finlandia, el seleccionador alemán Julian Nagelsmann probó algunas novedades, con Lennart Karl en el costado derecho del ataque, Nathaniel Brown como lateral izquierdo y también Felix Nmecha en el centro del campo.

En la portería, el titular fue Oliver Baumann ante la ausencia de Manuel Neuer, que ha salido de su retirada con la Mannschaft para el Mundial 2026 pero que todavía se recupera de un dolor en el gemelo izquierdo.

El portero alemán Manuel Neuer celebra con el defensa alemán Jonathan Tah y el centrocampista alemán Leon Goretzka. (Foto: AFP)

En el Grupo E, los alemanes comenzarán su competición el 14 de junio en Houston (Texas) contra Curazao, antes de enfrentarse a Costa de Marfil el 19 de junio en Toronto (Canadá), y luego a Ecuador el 24 de junio en East Rutherford (Nueva Jersey).