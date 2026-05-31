Sin sorpresas: Bielsa da la lista de Uruguay para el Mundial

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Con Federico Valverde a la cabeza y la esperada inclusión del veterano guardameta Fernando Mulsera, Marcelo Bielsa oficializó la lista de 26 futbolistas que defenderán a la Celeste en el Mundial que inicia en once días en Norteamérica.

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La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) anunció la lista de convocados en sus redes sociales con una pieza audiovisual en la que recorre un bar y varios escenarios ciudadanos, en los que se descubren uno a uno los nombres de los jugadores.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Bielsa conformó una nómina cargada de jugadores que se pueden desempeñar en el mediocampo, pero con fuerte proyección en ataque, con el capitán del Real Madrid, Federico Valverde como insignia.

Otro de los jugadores clave de la Celeste será el recuperado Rodrigo Bentancur, que llega con lo justo tras ser operado de un desprendimiento del bíceps femoral derecho en enero y tras salvarse con el Tottenham del descenso en la Premier League.

En el ataque, Uruguay será liderado por Darwin Núñez. Goleador de la era Bielsa, el jugador del Al Hilal saudí llega a la Copa del Mundo con escaso rodaje y es una de las grandes interrogantes del equipo charrúa.

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

La Celeste se despedirá de Montevideo el próximo fin de semana antes de viajar a Estados Unidos, aunque no disputará ningún amistoso adicional previo a su debut en la Copa del Mundo, previsto para el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami.