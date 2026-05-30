Ancelotti asegura que Neymar "está trabajando bien" para recuperarse

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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, declaró este sábado su confianza en que el lesionado Neymar se recupere "lo más pronto posible", aunque reconoció que el astro de 34 años podría estar ausente en el debut mundialista ante Marruecos del próximo 13 de junio.

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El anuncio de la baja de Neymar por un lapso de dos a tres semanas marcó el inicio de la concentración de Brasil rumbo a la Copa del Mundo, el miércoles, en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, ciudad próxima a Rio de Janeiro.

"Pensamos que él se va a recuperar lo más rápido posible. Está trabajando bien, está animado", dijo el técnico, de 66 años, en rueda de prensa.

Sexta-feira de muito trabalho na Granja Comary!



Realizamos nesta manhã o penúltimo treino antes do amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã.



Seguimos firmes na preparação, ajustando os últimos detalhes para entrar em campo diante da nossa nação verde e… pic.twitter.com/9hdrU7aGxv — brasil (@CBF_Futebol) May 29, 2026

Tras meses de debate, Neymar, máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, entró en la convocatoria del entrenador italiano, pero una lesión muscular en la pantorrilla derecha le tiene entre algodones.

Será baja en los amistosos del Scratch contra Panamá y Egipto y está en duda para el debut mundialista ante Marruecos, en el Grupo C, que completan Haití y Escocia.

"Si no se puede recuperar para el primer juego (del Mundial), se va a recuperar para el segundo", expresó Ancelotti.

Neymar disputó su último partido con la camiseta verdeamarela en octubre de 2023.

5 Mundiales ha ganado Brasil en su historia, la última vez fue en el Mundial en Corea del Sur y Japón 2002. FIFA

Brasil enfrentará a Panamá el domingo, en el estadio Maracaná, en Rio.

Brasil viajará el lunes a Estados Unidos e instalará su base de operaciones en Nueva Jersey. Tendrá un test final contra Egipto el 6 de junio, en Cleveland.