Mundial 2026
  • Mundial 2026

Ancelotti asegura que Neymar "está trabajando bien" para recuperarse

  • Por Soy502
30 de mayo de 2026, 09:31
Neymar entrena para recuperarse con Brasil, aunque su presencia en el debut del Mundial 2026 está en duda. (Foto: Brasil)

Neymar entrena para recuperarse con Brasil, aunque su presencia en el debut del Mundial 2026 está en duda. (Foto: Brasil)

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, declaró este sábado su confianza en que el lesionado Neymar se recupere "lo más pronto posible", aunque reconoció que el astro de 34 años podría estar ausente en el debut mundialista ante Marruecos del próximo 13 de junio.

TE PUEDE INTERESAR: Las 30 estrellas que juegan la final de la Champions con la maleta lista al Mundial

El anuncio de la baja de Neymar por un lapso de dos a tres semanas marcó el inicio de la concentración de Brasil rumbo a la Copa del Mundo, el miércoles, en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, ciudad próxima a Rio de Janeiro.

"Pensamos que él se va a recuperar lo más rápido posible. Está trabajando bien, está animado", dijo el técnico, de 66 años, en rueda de prensa.

 

 Tras meses de debate, Neymar, máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, entró en la convocatoria del entrenador italiano, pero una lesión muscular en la pantorrilla derecha le tiene entre algodones.

Será baja en los amistosos del Scratch contra Panamá y Egipto y está en duda para el debut mundialista ante Marruecos, en el Grupo C, que completan Haití y Escocia.

"Si no se puede recuperar para el primer juego (del Mundial), se va a recuperar para el segundo", expresó Ancelotti.

Neymar disputó su último partido con la camiseta verdeamarela en octubre de 2023.

5
Mundiales
ha ganado Brasil en su historia, la última vez fue en el Mundial en Corea del Sur y Japón 2002.
FIFA

Brasil enfrentará a Panamá el domingo, en el estadio Maracaná, en Rio.

Brasil viajará el lunes a Estados Unidos e instalará su base de operaciones en Nueva Jersey. Tendrá un test final contra Egipto el 6 de junio, en Cleveland.

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar