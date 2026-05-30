Las 30 estrellas que juegan la final de la Champions con la maleta lista al Mundial

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El futbol no da respiro en 2026. Este sábado, el Puskas Arena de Budapest será el epicentro del planeta futbol con la esperadísima final de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain (PSG).

Pero más allá de la codiciada "Orejona", hay un factor invisible que añade una presión brutal al partido: el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Para 30 futbolistas sobre el césped, este no es el final de la temporada, sino la antesala del torneo de sus vidas en México, Estados Unidos y Canadá.

Nuno Mendes x João Neves #UCLfinal pic.twitter.com/ufXGvNiwN8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2026

El maratón futbolístico de 2026

La frontera entre la gloria europea y el sueño mundialista es ridículamente delgada este año. De la final de Champions al partido inaugural del Mundial (11 de junio) apenas hay unos días de diferencia.

Hablamos de un desgaste físico y mental sin precedentes. ¿Quiénes son los clubes que más cuerpo y alma aportan a la gran cita de selecciones?

Arsenal: Aporta 16 jugadores a la lista mundialista.

Paris Saint-Germain: Aporta 14 jugadores al torneo de la FIFA.

Las potencias mundiales se dividen en Budapest

El choque entre los Gunners de Mikel Arteta y el PSG de Luis Enrique es, en realidad, un simulacro del Mundial a escala reducida. Trece selecciones distintas cruzarán los dedos para que sus figuras salgan ilesas de Budapest.

El "Bloque Bleus" manda

Francia es el país con mayor representación en esta final (6 jugadores). Luis Enrique pondrá en juego a Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Désiré Doué y Ousmane Dembélé, mientras que Arteta blindará su defensa con William Saliba.

La Armada Española y el Clan Portugués

España (4 representantes): Repartidos entre el toque de Fabián Ruiz (PSG) y la columna vertebral del Arsenal con Mikel Merino, David Raya y Martín Zubimendi.

Portugal (4 representantes): Todo el sello luso se viste con la camiseta del PSG gracias a Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Vitinha y João Neves.

El poder de la Premier League

Inglaterra confía su suerte a la ofensiva del Arsenal, que pone en escena a su póker de ases: Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke y Eberechi Eze.

El toque sudamericano y el resto del mundo

Brasil: Aporta tres piezas clave (Marquinhos, Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli), quienes seguro serán observados muy de cerca por Carlo Ancelotti de cara a la cita mundialista.

Ecuador: Protagonizará un duelo directo en defensa con Piero Hincapié (Arsenal) y Willian Pacho (PSG).

Las piezas que completan el rompecabezas mundialista

El desfile de estrellas internacionales en el Puskas Arena no termina ahí. El Arsenal también pondrá a prueba el motor del alemán Kai Havertz, la magia y visión del noruego Martin Ødegaard, y el desequilibrio del belga Leandro Trossard. A ellos se suman el neerlandés Jurriën Timber en la contención y el implacable delantero sueco Viktor Gyökeres, todos listos para cambiar el chip europeo por el de sus selecciones.

Por el bando parisino, el talento global corre por cuenta del incisivo lateral marroquí Achraf Hakimi y del descaro ofensivo del surcoreano Kang-in Lee. Ambos aportarán esa chispa de juego impredecible que tanto los caracteriza, cerrando así la lista dorada de los 30 pasajeros VIP de esta final.