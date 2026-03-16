Brasil sin el 10: Ancelotti no llama a Neymar para los amistosos de marzo

El joven delantero Endrick, renacido tras llegar al Olympique de Lyon cedido por el Real Madrid, es la gran novedad en la convocatoria de Brasil para los amistosos contra Francia y Croacia de este mes, anunció el lunes el seleccionador Carlo Ancelotti.
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Endrick, de 19 años, es llamado por primera vez por Ancelotti, técnico con el que debutó en el Real Madrid.
Los regresos tras bajas por lesión del extremo Raphinha, del Barcelona, y el portero Alisson, del Liverpool, resaltan en la lista para los primeros partidos del año de la Canarinha, en preparación para el Mundial, además de la presencia del astro del Real Madrid Vinicius. Neymar, por el contrario, sigue ausente.
¿Y el 10?
Consultado en rueda de prensa en Rio de Janeiro por la nueva falta de Neymar, Ancelotti resaltó que la estrella del Santos aún no está en plenitud.
"Neymar puede estar en la Copa del Mundo y puede no estar si no está al 100% (...). ¿Por qué no es llamado ahora? Porque no está al 100% y yo necesito a jugadores al 100%", manifestó el DT. "Tiene que seguir trabajando", añadió.
Máximo anotador histórico de la Seleção, con 79 goles, Neymar jugó su último encuentro con la camiseta verdeamarela en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión.