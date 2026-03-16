Los paquetes para ir al Mundial 2026 que debes conocer

El Mundial está más cerca que nunca y no solo porque quedan menos de cien días para la inauguración, sino porque se realizará en nuestra región.
MÁS DEPORTES: Un Mena goleador impulsa a los rojos a la tercera posición, a costa de Aurora
Por primera vez en la historia la Copa del Mundo de la FIFA se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con la participación de 48 equipos y un total de 104 partidos.
Promete ser un evento único y los guatemaltecos no se lo quieren perder. Es por eso que varias agencias de viajes han dado a conocer sus ofertas de paquetes mundialistas.
La pasión del futbol se vive en familia y con amigos. Hay paquetes individuales, en pareja y grupales. Las empresas especializadas ofrecen varias propuestas que van desde observar un solo partido, seguir a una selección, estar en la inauguración, ir a partidos de fase final o estar en la gran final.
Además, las agencias tienen opciones de financiación a través de bancos del sistema o tarjetas de crédito.
Los paquetes de Viajes Max ofrecen beneficios exclusivos y la posibilidad de personalización: agregar partidos adicionales o extender la estadía con noches extra, según disponibilidad.
ALGUNOS PAQUETES:
Viajes Tivoli
- Gran final - desde $17,797 - 4 noches, traslados, desayunos, seguro y entrada.
- España vs. Uruguay - desde $2,924 - 3 noches, traslados, desayunos, seguro y entrada.
- Siguiendo a España - desde $8,306 - 3 partidos específicos fase de grupos.
- Siguiendo a Argentina - desde $9,517 - 3 partidos específicos fase de grupos.
- Entre otros paquetes
Clark Tours
- Partido inaugural - desde $14,680
- Fase de 16avos de final - En el estadio Azteca desde $7,152
- Ghana vs. Portugal - desde $3,528
- Argentina vs. Austria - desde $4,430 en Dallas
- Entre otros paquetes
Viajes Interquetzal
- Uruguay vs. España - desde $3,299 - 4 días y tres noches.
- Alemania vs. Curazao - desde $1,399 - 3 días y dos noches.
- Brasil vs. Marruecos - desde $2,229 - 3 días y dos noches.
- Inglaterra vs. Croacia - desde $1,739 - 2 días y una noche.