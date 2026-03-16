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Los paquetes para ir al Mundial 2026 que debes conocer

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
16 de marzo de 2026, 12:04
La Copa del Mundo de la FIFA se disputará del 11 de junio al 19 de julio. (Foto: FIFA)

La Copa del Mundo de la FIFA se disputará del 11 de junio al 19 de julio. (Foto: FIFA)

El Mundial está más cerca que nunca y no solo porque quedan menos de cien días para la inauguración, sino porque se realizará en nuestra región.

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Por primera vez en la historia la Copa del Mundo de la FIFA se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con la participación de 48 equipos y un total de 104 partidos.

 

 

Promete ser un evento único y los guatemaltecos no se lo quieren perder. Es por eso que varias agencias de viajes han dado a conocer sus ofertas de paquetes mundialistas.

La pasión del futbol se vive en familia y con amigos. Hay paquetes individuales, en pareja y grupales. Las empresas especializadas ofrecen varias propuestas que van desde observar un solo partido, seguir a una selección, estar en la inauguración, ir a partidos de fase final o estar en la gran final.

Además, las agencias tienen opciones de financiación a través de bancos del sistema o tarjetas de crédito.

 

 

Los paquetes de Viajes Max ofrecen beneficios exclusivos y la posibilidad de personalización: agregar partidos adicionales o extender la estadía con noches extra, según disponibilidad.

ALGUNOS PAQUETES:

Viajes Tivoli

  • Gran final - desde $17,797 - 4 noches, traslados, desayunos, seguro y entrada.
  • España vs. Uruguay - desde $2,924 - 3 noches, traslados, desayunos, seguro y entrada.
  • Siguiendo a España - desde $8,306 - 3 partidos específicos fase de grupos.
  • Siguiendo a Argentina - desde $9,517 - 3 partidos específicos fase de grupos.
  • Entre otros paquetes

Clark Tours

  • Partido inaugural - desde $14,680
  • Fase de 16avos de final - En el estadio Azteca desde $7,152
  • Ghana vs. Portugal - desde $3,528
  • Argentina vs. Austria - desde $4,430 en Dallas
  • Entre otros paquetes

Viajes Interquetzal

  • Uruguay vs. España - desde $3,299 - 4 días y tres noches.
  • Alemania vs. Curazao - desde $1,399 - 3 días y dos noches.
  • Brasil vs. Marruecos - desde $2,229 - 3 días y dos noches.
  • Inglaterra vs. Croacia - desde $1,739 - 2 días y una noche.

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