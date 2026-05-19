Argentino sufre lesión y llegaría justo para United 2026

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El defensa argentino Gonzalo Montiel sufrió un desgarro el pasado fin de semana, y de ser convocado a United 2026, llegaría con el tiempo justo para ser tomado en cuenta.

La lesión en el cuádriceps izquierdo se reportó durante el juego de River Plate ante Rosario Central, en una intensa jornada de semifinales del balompié argentino.

Gonzalo Montiel, de River Plate, sufrió un desgarro el pasado sábado frente a Rosario Central.

Su salida a falta de 45 minutos activó las alarmas tanto en River, como en el seleccionado donde Montiel ha sido importante en la rotación del entrenador Lionel Scaloni.



Montiel es uno de los protagonistas de la Albiceleste. Fue el responsable del penal que permitió a Argentina levantar el título en Catar 2022. Es, para muchos, uno de los grandes favoritos para recibir llamado en la lista final de Scaloni.

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Argentina integrará el grupo J del Mundial y debutará el 16 de junio ante Argelia. Luego se verá las caras ante Austria el 22 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos el día 27, ante Jordania.



Otras bajas



Además de la lesión de Montiel, este lunes también se conoció que Aníbal Moreno y Sebastián Driussi también se perderán la final del próximo domingo ante Belgrano tras sufrir ambos un esguince en la rodilla derecha que les demandaría al menos un mes de recuperación.

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Moreno se ha convertido en una pieza importante del mediocampo millonario y también es parte de la prelista de 55 jugadores de Argentina para las justas en Estados Unidos, Canadá y México, aunque cuenta con pocas posibilidades de hacerse un lugar en la nómina final.