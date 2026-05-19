Joven guatemalteco muere tras tiroteo en EE. UU.

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Familiares desean repatriar a Guatemala los restos del joven de 28 años.

Un migrante guatemalteco de 28 años murió tras un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo 11 de mayo en un edificio de apartamentos ubicado en la cuadra 800 de Main Street, en Willimantic, Connecticut.

Según la Policía, los agentes acudieron al lugar alrededor de la 1:42 de la madrugada tras recibir reportes de disparos. Al ingresar al inmueble encontraron a Jamez Eduardo Pérez Arauz con una herida de bala en el pecho. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, paramédicos lo declararon muerto en la escena.

Las investigaciones preliminares indican que el crimen ocurrió durante un enfrentamiento dentro del apartamento. De acuerdo con la versión oficial, durante el altercado un sospechoso sacó un arma de fuego, disparó contra la víctima y luego huyó del lugar.

Detectives de la Policía Estatal de Connecticut y de la Fiscalía del Distrito Judicial de Windham continúan investigando el homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre arrestos relacionados con el caso.

La víctima mortal fue identificada como: Jamez Eduardo Pérez Arauz. (Foto: GoFundMe)

Piden apoyo

Mientras avanza la investigación, amigos y miembros de la iglesia a la que pertenecía Jamez iniciaron una campaña para reunir fondos y trasladar su cuerpo a Guatemala, donde viven sus padres y otros familiares cercanos.

Según explicaron, la familia no cuenta con los recursos suficientes para cubrir los gastos funerarios y de repatriación, por lo que deseen apoyar pueden hacer su donativo aquí.

Jamez Pérez murió tras sufrir un impacto de bala en el pecho. (Foto: GoFundMe)

*Con información de CT Post y GoFundMe