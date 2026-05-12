En México dan marcha atrás con "vacaciones mundialistas"

-

Autoridades de la Secretaría de Educación en México anularon la decisión de cambiar el calendario oficial para adelantar las vacaciones por el Mundial de futbol y las "altas temperaturas en algunas regiones".

El anuncio de la semana pasada sobre la modificación en el calendario generó rechazo en distintos sectores sociales. Incluso, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, manifestó sus reservas y aseguró que se trataba de una propuesta por discutir.

De acuerdo con información de agencias internacionales, este lunes las autoridades educativas dieron un paso atrás y confirmaron que se mantendrá la planificación original.

México acogerá en CD México, Guadalajara y en Monterrey, 13 partidos del Mundial.

"El ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio", confirma un comunicado de la máxima instancia de educación en el país del "Tri".

Representantes de los estados de Jalisco y Nuevo León se negaron a adelantar las vacaciones escolares.

México, sede mundialista

Por tercera vez en la historia, México albergará la Copa Mundial de Futbol de FIFA. En Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se tienen programados 13 partidos de United 2026 desde el 11 de junio, cuando se dispute el encuentro inaugural.

#AHORA | Sobre el calendario escolar de educación básica de la Secretaría de Educación Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes se dará a conocer si habrá modificaciones.



Sin embargo, destacó que lo esencial es mantener seis semanas de vacaciones… pic.twitter.com/KFckZGZsHP — Ahora Tabasco Noticias (@AhoraTabasco) May 11, 2026

Sheinbaum aseguró en conferencia de prensa que se cuenta con las "condiciones de seguridad" pertinentes para las justas mundialistas, así como la planificación adecuada para finalizar "en tiempo y forma" las obras de infraestructura de cara al Mundial, sobre todo a los alrededores del Estadio Azteca y el aeropuerto internacional de la capital mexicana.