Selección mundialista ¡sin técnico a un mes de las justas!

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Fred Rutten, técnico neerlandés, renunció como seleccionador de Curazao a un mes de la Copa Mundial 2026, informó la Federación Nacional de Futbol. Es la primera vez que la "Familia Azul" clasifica a la gran fiesta del deporte.

Rutten tomó las riendas de la selección el 23 de febrero de 2026, luego que Dick Advocaat dejara el banquillo para dedicarse a su hija enferma. El técnico de 78 años había dejado a Curazao ya clasificada a United 2026.

Según la publicación, Rutten argumentó su separación del cargo como una forma de "mantener relaciones profesionales sanas dentro del equipo y cuerpo técnico".

Meses atrás había asegurado a agencias internacionales que era difícil incorporarse a una selección con tan poco tiempo de trabajo previo a la competencia oficial, sobre todo cuando habían conformado "una familia".

"Optó por dimitir con el fin de preservar la estabilidad", relata el texto.

El hasta hoy estratega, dirigió a la selección en dos partidos de preparación. Ambos terminaron con derrota, primero ante China (2-0) y luego frente a Australia (5-1).

“ El tiempo apremia y Curazao tiene que seguir adelante. Lamento el rumbo que han tomado los acontecimientos, pero deseo lo mejor a todo el mundo. ” Fred Rutten, técnico neerlandés.



Curazao debutará el 15 de junio contra Alemania, como parte del Grupo E. Posteriormente jugará contra Ecuador (20 de junio) y Costa de Marfil el 25 del mismo mes.