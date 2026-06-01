Brasil golea 6-2 a Panamá en el Maracaná en amistoso previo al Mundial

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Vinícius Júnior abrió camino, la segunda unidad de Carlo Ancelotti brilló y Brasil aplastó este domingo 6-2 a Panamá en un amistoso en el estadio Maracaná, una feliz despedida de la Canarinha ante su público antes de viajar el lunes a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026.

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Vini marcó un madrugador gol apenas a los 58 segundos y Casemiro en el minuto 39, Rayan en el 53, Lucas Paquetá en el 60, Igor Thiago de penalti en el 63 y Danilo en el 81 completaron la cuenta de los pentacampeones mundiales frente a más de 72.000 espectadores que ovacionaron al equipo.

PRESSÃO, ROUBADA DE BOLA E GOLAÇO!



Casemiro recuperou no ataque, Vini Jr acelerou pra cima da marcação e mandou no fundo da rede!



1-0



⚽️ VINI JR, O NOSSO 7!



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Amir Murillo en el 14, con un tiro libre que se desvió en Matheus Cunha en la barrera para dejar descolocado al arquero Alisson, y Carlos Harvey en el 84 anotaron por los canaleros.

"¡Olé, olé, olá, Neymar, Neymar!", coreó el Maracaná antes de comenzar el partido, mientras el lesionado astro de 34 años saludaba a las tribunas.

Neymar, lesionado, estuvo presente en el partido. (Foto: AFP)

No se había cumplido el minuto de juego cuando Vinícius dio la delantera al Scratch tras un robo de pelota de Casemiro.

Panamá, sin embargo, pospuso la fiesta con la falta cobrada por Murillo.

Vini apareció de nuevo y centró para un remate de cabeza de Casemiro, devolviéndole ventaja a la Canarinha.

Ancelotti cambió a diez de sus once titulares tras el descanso, a fin de repartir minutos. La segunda unidad entró con ganas, sentenciando con tantos de Rayan, Paquetá, Igor Thiago y Danilo.

Carlo Ancelotti aprovechó para probar a sus jugadores frente a Panamá. (Foto: AFP)

Panamá se consoló con el tanto final de Harvey.