Lamine Yamal confiesa que tuvo miedo de perderse el Mundial

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La estrella de la selección española Lamine Yamal admitió este domingo que tuvo "miedo" de perderse el Mundial por la lesión muscular de la que sigue reponiéndose.

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En declaraciones a los medios de la Federación Española, Lamine recordó como se lesionó en el partido de Liga contra el Celta el 22 de abril.

Del polideportivo de Rocafonda a la #CopaMundialFIFA.



Descubre al Lamine Yamal más íntimo y personal en su viaje desde Barcelona a Las Rozas.



Su infancia, sus miedos, sueños, ilusiones, familia, recuerdos... de verdad, este reportaje . #VamosEspaña pic.twitter.com/pL0Ep9AwaN — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 31, 2026

"Estaba rezando por dentro por que no fuera nada, por que fuera un calambre o cualquier cosa, porque veía muy cerca el Mundial y sabía que una lesión de 'isquios' de poco tiempo no era", comentó Lamine Yamal.

"Tenía miedo de que fuera grave y, sobre todo, aunque no fuera grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial", añadió el delantero del Barcelona.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, confía en poder tenerlo disponible para el primer encuentro de la Roja en el Mundial contra Cabo Verde el próximo 15 de junio.

Afición + Selección = Un vínculo inquebrantable.



Os hemos sentido a tope con nosotros y os seguiremos sintiendo igual de cerquita durante la #CopaMundialFIFA.



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El jugador calentó este domingo con sus compañeros en el primer entrenamiento de la Roja antes de retirarse y continuar en el gimnasio.

España, encuadrada en el grupo H del Mundial, se estrenará contra Cabo Verde antes de jugar contra Arabia Saudita el 21 de junio y el 27 contra Uruguay.