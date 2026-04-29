Canadá reacciona tras incidente con funcionarios iraníes

Este miércoles, funcionarios del futbol iraní viajaron a Toronto, Canadá, para participar en el congreso de la FIFA previo al Mundial 2026. A su llegada, denunciaron que oficiales de inmigración en el aeropuerto, los había insultado, por lo que tomaron el primer vuelto disponible de vuelta a Turquía.
Destacado: Irán no participará en Congreso de FIFA por un insulto
Prensa de Irán informó que el presidente, el secretario general y el secretario adjunto de la Federación de Futbol Iraní, viajaron a Canadá con visados oficiales, pero no fueron bien recibidos.
Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, es un antiguo miembro de los Guardianes de la Revolución. Ottawa declaró a medios internacionales que los integrantes del grupo islámico "no tienen cabida en Canadá".
La oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de la tierra del arce señaló que no podía comentar casos concretos debido a la privacidad, pero añadió: "Los funcionarios de los Guardianes de la Revolución islámica iraní son inadmisibles" en el país.
En 2024, Canadá clasificó a los Guardianes de la Revolución iraní como grupo terrorista, una designación que prohíbe a sus miembros la entrada en su territorio.
En diciembre pasado, Taj no obtuvo visado por parte de Estados Unidos para estar presente en el sorteo del Mundial 2026, realizado en Washington.