¿Buscas empleo? La Municipalidad de Guatemala lanza convocatoria laboral

Si andas en busca de una oportunidad laboral y quieres unirte al equipo municipal, esto puede interesarte.
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La Municipalidad de Guatemala ha lanzado una convocatoria para todo aquel que busca empleo y quiera formar parte de su equipo.
Las plazas disponibles son:
Técnico Analista de POT
Requisitos:
- Ser graduado a nivel universitario de las carreras de Ingeniería Civil o Arquitectura con colegiado activo.
- Tener conocimientos de Topografía y Registro de la Propiedad.
- Manejo de ArcGis (nivel medio).
- Manejo de AutoCAD (nivel medio).
Técnico en Análisis Catastral
Requisitos:
- Estudiante Universitario de Ingeniería, Arquitectura o carrera similar.
- Manejo de Programas Office.
- Dibujo Técnico.
- Manejo de ArcGis.
- Manejo de AutoCAD.
Asistente Administrativo (Inventarios)
Requisitos:
- Contar con nivel medio de Perito Contador o carrera a fin, con estudios universitarios.
- Tener conocimientos avanzados en Office.
- Experiencia en el manejo y control de bodega de materiales y suministros, logística y distribución de materiales.
- Actitud proactiva y compromiso en el logro y cumplimiento de metas.
- Experiencia en rotación de inventarios.
Tienes hasta este 21 de mayo para aplicar. Recuerda especificar la plaza a la que deseas optar.