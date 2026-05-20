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¿Buscas empleo? La Municipalidad de Guatemala lanza convocatoria laboral

  • Por Jessica González
20 de mayo de 2026, 13:45
Hay tres vacantes disponibles. (Foto: Shutterstock)

Hay tres vacantes disponibles. (Foto: Shutterstock)

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La Municipalidad de Guatemala ha lanzado una convocatoria para todo aquel que busca empleo y quiera formar parte de su equipo. 

Las plazas disponibles son: 

Técnico Analista de POT

Requisitos: 

  • Ser graduado a nivel universitario de las carreras de Ingeniería Civil o Arquitectura con colegiado activo.
  • Tener conocimientos de Topografía y Registro de la Propiedad.
  • Manejo de ArcGis (nivel medio).
  • Manejo de AutoCAD (nivel medio).

Técnico en Análisis Catastral

Requisitos:

  • Estudiante Universitario de Ingeniería, Arquitectura o carrera similar.
  • Manejo de Programas Office.
  • Dibujo Técnico.
  • Manejo de ArcGis.
  • Manejo de AutoCAD.

Asistente Administrativo (Inventarios)

Requisitos:

  • Contar con nivel medio de Perito Contador o carrera a fin, con estudios universitarios. 
  • Tener conocimientos avanzados en Office.
  • Experiencia en el manejo y control de bodega de materiales y suministros, logística y distribución de materiales.
  • Actitud proactiva y compromiso en el logro y cumplimiento de metas.
  • Experiencia en rotación de inventarios.



Tienes hasta este 21 de mayo para aplicar. Recuerda especificar la plaza a la que deseas optar. 

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