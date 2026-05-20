Hombre muere tras ser atacado a balazos en zona 16

La víctima falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.
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Un incidente armado sucedió este miércoles 20 de mayo en la 9a. avenida y 2a. calle de la colonia Lourdes, en la zona 16 de la ciudad capital.
Bomberos Municipales fueron alertados luego de una persona quedara en la vía pública con heridas de bala, pero tras el arribo de los socorristas se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años, quien aun no ha sido identificado, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.
La escena del crimen quedó acordonada a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP).
De momento se desconoce el motivo de este ataque armado que alertó a los vecinos del sector.