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Hombre muere tras ser atacado a balazos en zona 16

  • Por Geber Osorio
20 de mayo de 2026, 13:48
Ciudad de Guatemala
La víctima aun no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima aun no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

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Un incidente armado sucedió este miércoles 20 de mayo en la 9a. avenida y 2a. calle de la colonia Lourdes, en la zona 16 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de una persona quedara en la vía pública con heridas de bala, pero tras el arribo de los socorristas se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años, quien aun no ha sido identificado, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Las autoridades investigan el motivo del crimen. (Foto: Bomberos Municipales)
Las autoridades investigan el motivo del crimen. (Foto: Bomberos Municipales)

La escena del crimen quedó acordonada a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP).

De momento se desconoce el motivo de este ataque armado que alertó a los vecinos del sector.

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