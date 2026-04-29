Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Irán no participará en Congreso de FIFA por un insulto

  • Con información de AFP
29 de abril de 2026, 13:05
Los iraníes está dispuestos a no jugar el Mundial en suelo estadounidense.

Los iraníes está dispuestos a no jugar el Mundial en suelo estadounidense.

A pocas horas del Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, dirigentes de Irán han declinado su participación debido a un insulto en inmigración.

Destacado: FIFA aprueba tarjeta roja para futbolistas que se cubran la boca

El presidente y el secretario general de la Federación Iraní decidieron "volver a Turquía en el primer vuelo disponible.
El presidente y el secretario general de la Federación Iraní decidieron "volver a Turquía en el primer vuelo disponible.

De acuerdo con medios iraníes, un policía de inmigración en el aeropuerto de Toronto se comportó de forma inapropiada e insultó a uno de los órganos de las fuerzas armadas, explica el comunicado.

Canadá, en 2024, clasificó a Guardianes de la Revolución de Irán como un grupo terrorista, prohibiendo a sus integrantes el ingreso a su país.

 

 Esta situación enciende las alarmas de organismos internacionales quienes han solicitado en reiteradas ocasiones un posicionamiento de FIFA sobre las medidas que se tomarán para el resguardo de los derechos humanos de todas las personas que participarán en la cita mundialista.

Por otro lado, afila las espinas alrededor del contexto político entre uno de los anfitriones y la participación de Irán en United 2026.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar