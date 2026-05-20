Gabriel García Luna destituye a Rafael Curruchiche de la FECI

El Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna destituyó al jefe del FECI, Rafael Curruchiche, como parte de las primeras acciones de lo que anunció sería la liquidación de dicha Fiscalía.
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A tres días de haber asumido como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, destituyó al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Las destitución de Churruchiche se dio a través del acuerdo 771-2026, cuya justificación aclara que los Fiscales de Sección ocupan cargos de confianza y de libre nombramiento, según la Ley Orgánica del MP y el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
El pasado domingo, en su primera conferencia de prensa, el jefe del MP anuncio que la FECI entraría en un proceso de liquidación a partir de este lunes 18 de mayo.
En sus declaraciones, García Luna dijo que este proceso se debía a que la FECI había perdido credibilidad en la ciudadanía.
Curruchiche comenzó a dirigir la FECI el 3 de agosto de 2021, cuando fue nombrado al cargo por la exfiscal General, Consuelo Porras.
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LA FECI
Nacida en 2006, antes de Curruchiche, la FECI fue dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, nombrado en 2015 por la entonces Fiscal General, Thelma Aldana.
Desde sus inicios, esta Fiscalía acumuló algunos casos emblemáticos contra la corrupción, pero buena parte de estas investigaciones terminaron archivadas por resoluciones cuestionadas.
Entre los casos más sonados a cargo de Curruchiche sobresalen "Corrupción Semilla", que involucra al binomio presidencial y al partido político que los llevo al poder, el desaparecido partido Movimiento Semilla.