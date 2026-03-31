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¡Completos! Estas son las selecciones europeas que estarán en el Mundial

  • Con información de Agencias
31 de marzo de 2026, 16:11
Rumbo al Mundial 2026
Europa tiene un total de 16 cupos directos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que contará con 48 selecciones participantes. (Foto: AFP)

Europa tiene un total de 16 cupos directos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que contará con 48 selecciones participantes. (Foto: AFP)

Las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026 han llegado a su fin. Este martes, la UEFA definió a los últimos cuatro clasificados a través de las finales del repechaje, completando así los 16 equipos del continente que estarán presentes en la cita mundialista.

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La gran sorpresa de la jornada la protagonizó Italia, que quedó fuera del torneo tras caer en la tanda de penales 4-1 ante Bosnia y Herzegovina, luego de un empate en el tiempo reglamentario. Con este resultado, los bosnios aseguran su regreso a una Copa del Mundo, la segunda en su historia.

Otro de los boletos fue para Suecia, que en un vibrante encuentro superó 3-2 a Polonia, confirmando su presencia en el torneo. Por su parte, República Checa también necesitó de los penales para sellar su clasificación, imponiéndose 3-1 ante Dinamarca tras igualar en el tiempo regular.

El último cupo europeo fue para Turquía, que dio el golpe al vencer 1-0 como visitante a Kosovo, asegurando así su lugar entre las selecciones del viejo continente que estarán en la Copa del Mundo.

De esta manera, la UEFA completa sus 16 plazas directas para el torneo organizado por la FIFA, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Ahora, el panorama mundialista entra en su recta final, a la espera de definir los últimos dos boletos mediante el repechaje intercontinental, donde selecciones como República del Congo, Jamaica, Irak y Bolivia buscarán quedarse con las últimas plazas disponibles.

 

 

Estas son las selecciones europeas clasificadas: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suiza, Bosnia, Suecia, Turquía y República Checa.

Así quedan los grupos del Mundial 2026, tras los repechajes europeos:

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • República de Corea
  • República Checa

Grupo B

  • Canadá
  • Bosnia y Herzegovina
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Turquía

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Polonia
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Ganador Repechaje 1 (Irak o Bolivia)
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Ganador repechaje 2 (República Democrática del Congo o Jamaica)
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

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