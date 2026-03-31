¡Completos! Estas son las selecciones europeas que estarán en el Mundial

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Las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026 han llegado a su fin. Este martes, la UEFA definió a los últimos cuatro clasificados a través de las finales del repechaje, completando así los 16 equipos del continente que estarán presentes en la cita mundialista.

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La gran sorpresa de la jornada la protagonizó Italia, que quedó fuera del torneo tras caer en la tanda de penales 4-1 ante Bosnia y Herzegovina, luego de un empate en el tiempo reglamentario. Con este resultado, los bosnios aseguran su regreso a una Copa del Mundo, la segunda en su historia.

Otro de los boletos fue para Suecia, que en un vibrante encuentro superó 3-2 a Polonia, confirmando su presencia en el torneo. Por su parte, República Checa también necesitó de los penales para sellar su clasificación, imponiéndose 3-1 ante Dinamarca tras igualar en el tiempo regular.

El último cupo europeo fue para Turquía, que dio el golpe al vencer 1-0 como visitante a Kosovo, asegurando así su lugar entre las selecciones del viejo continente que estarán en la Copa del Mundo.

De esta manera, la UEFA completa sus 16 plazas directas para el torneo organizado por la FIFA, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Ahora, el panorama mundialista entra en su recta final, a la espera de definir los últimos dos boletos mediante el repechaje intercontinental, donde selecciones como República del Congo, Jamaica, Irak y Bolivia buscarán quedarse con las últimas plazas disponibles.

The 16 nations that have qualified for the World Cup #WCQ pic.twitter.com/oOxrIZGLy2 — UEFA EURO (@UEFAEURO) March 31, 2026

Estas son las selecciones europeas clasificadas: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suiza, Bosnia, Suecia, Turquía y República Checa.

Así quedan los grupos del Mundial 2026, tras los repechajes europeos:

Grupo A

México

Sudáfrica

República de Corea

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Polonia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Ganador Repechaje 1 (Irak o Bolivia)

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Ganador repechaje 2 (República Democrática del Congo o Jamaica)

Uzbekistán

Colombia

Grupo L