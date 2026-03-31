España empata sin goles con Egipto en polémico amistoso

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En un duelo marcado por los cánticos ofensivos contra los jugadores egipcios, la campeona de Europa empató sin goles ante la selección norteafricana, este martes en Barcelona en un amistoso en el que debutó con la Roja el arquero Joan García.

El partido quedó manchado por los pitos al himno egipcio en los prolegómenos y los cánticos de "Musulmán en el que no bote" durante la primera mitad por una parte de los 35,000 aficionados que acudieron al RCDE Stadium.

La Roja se presentó a la última prueba antes de la lista para el Mundial con un once lleno de novedades que poco tendrá que ver con el que debute en el gran torneo el 15 de junio en Atlanta frente a Cabo Verde.

Se quedaron el banquillo el portero Unai Simón, el Balón de Oro 2024 Rodri, Pedri o el doble goleador el viernes ante Serbia (3-0) Mikel Oyarzabal.

Sí saltó como titular Lamine Yamal, en el centro del debate entre el Barcelona y la Roja por la dosificación de sus minutos.

️ "Estoy muy contento con el comportamiento de todos los jugadores y todos han debutado".



➡️ "Hemos visto nuevas situaciones de juego y escenarios que se pueden dar. También hemos visto lo complicado que es ganar".



️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña pic.twitter.com/98X17YwX1S — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 31, 2026

Con Ferran Torres como capitán, tuvieron su oportunidad en el centro del campo Pablo Fornals y Carlos Soler. Ander Barrenetxea se situó a la izquierda del ataque y fue el más incisivo en el tramo inicial.

Debut

A la hora de juego llegó una de las noticias de la noche, el debut con la Roja del portero del Barcelona, Joan García, precisamente en la casa del Espanyol, el equipo en el que se formó.

En la recta final (84) Egipto se quedó con diez por la expulsión por segunda amarilla de Hamdi Fathi. En el saque de la falta Alejandro Grimaldo estrelló el balón en el larguero.