¿Convocado? Neymar cada vez más cerca del Mundial 2026

-

Neymar será parte de una lista previa de convocados al Mundial 2026, por la selección de Brasil, informaron este lunes medios internacionales.

Carlo Ancelotti dará a conocer su listado final el 18 de mayo en un escenario poco común, un museo en Río de Janeiro. Sin embargo, medios brasileños informaron que el jugador de 34 años está bajo la lupa del técnico y a un paso más cerca de la cita mundialista.

Neymar sufrió una grave lesión de rodilla.

El jugador del Santos es opción para Ancelotti debido a la baja de varios futbolistas que han presentado problemas físicos. Estevao, por ejemplo, aún está en duda y parece que bastante lejos de llegar a tiempo para la cita.

Éder Militao y Rodrygo, ambos del Real Madrid, han quedado descartados por diferentes lesiones. De acuerdo con la prensa internacional, podrían ser llamados, más no jugarían una buena parte del torneo.

La "prelista" de 55 nombres que la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) enviará a FIFA incluiría a Neymar, sin embargo, esto no garantiza que sea considerado en el equipo que dispute las justas. Aún debe convencer al cuerpo técnico de estar en plena forma física.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SportsCenter ESPN (@scespn)

La ex estrella del Barcelona y el PSG, se suma a Murillo, quien tampoco había sido convocado por Ancelotti.

Próximos días



Brasil aún debe disputar algunos partidos de preparación. El 31 de mayo se medirá contra Panamá, el 6 de junio ante Egipto y posterior a ello, debutará en Norteamérica frente a Marruecos, el 13 de junio.