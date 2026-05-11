Real Madrid confirma exitosa operación de Ferland Mendy tras lesión muscular

El lateral izquierdo francés Ferland Mendy, fue operado con éxito este lunes de una lesión muscular en el muslo derecho y estará fuera de las canchas entre tres y cuatro meses, informó el Real Madrid.
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La intervención se llevó a cabo en un hospital de Lyon bajo la supervisión del doctor Bertrand Sonnery-Cottet y con la presencia del cuerpo médico del conjunto merengue.
Mendy sufrió la lesión el pasado 3 de mayo durante el partido de Liga ante el Espanyol, encuentro en el que tuvo que abandonar el terreno de juego apenas al minuto 14 tras resentirse en una carrera.
Un día después, el club confirmó que el defensor padecía una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha, problema que finalmente obligó al jugador a pasar por el quirófano.
La temporada del francés ha estado marcada por constantes problemas físicos, ya que esta fue su quinta lesión del curso. Además, solo pudo completar cuatro partidos durante toda la campaña.