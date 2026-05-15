Los cuidados en la gramilla del mayor estadio del Mundial

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Las luces púrpuras estimulan el crecimiento de la gramilla recién instalada en el AT&T Stadium de Dallas, el de mayor capacidad (94 mil espectadores) entre los estadios del Mundial 2026.

El engramillado natural en este escenario se terminó de colocar el pasado martes y está 60 centímetros por encima del acostumbrado campo sintético en la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

Tod Martin, gerente general del AT&T Stadium (mientras dure el Mundial), explicó que la idea de utilizar un sistema de iluminación que ayude a la fotosíntesis de la gramilla empezó a gestarse hace tres años.

Son 18 estructuras con largos brazos metálicos conectados a la armazón superior del estadio.

En la Copa América 2024, el mismo estadio recibió tres juegos y se desató una serie de reclamos por parte de los entonces entrenadores de Perú y Chile, asegurando incluso, en el caso de la escuadra inca, que el mal estado del campo pudo causar alguna lesión en un jugador.

En aquella ocasión el DT de Argentina, Lionel Scaloni, se quejó por un campo parchado en el Mercedes Benz de Atlanta, y el astro brasileño Vinícius Jr también habló del césped del SoFi Stadium de California, ambos estadios sedes de esta Copa del Mundo.

Martin destacó este jueves las ventajas del césped en su estadio, localizado en Arlington, Texas, donde se disputarán cinco partidos de fase de grupos, con selecciones como la Albiceleste de Lionel Messi e Inglaterra, de Jude Bellingham.

También recibirán una fecha de octavos y otra de las semifinales de este torneo que arranca el 11 de junio.

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"Están viendo una mezcla de raigrás de Kentucky cultivada en una granja al noroeste de Denver, Colorado. Contamos con un sistema completo de riego y un sistema completo de aireación subterránea", aclaró.

Inspiración

El gerente mostró orgulloso las luces de cultivo. Son 18 estructuras con largos brazos metálicos conectados a la armazón superior del estadio.

Para desarrollar esta idea, Martin dijo que él y otros miembros de su equipo viajaron para conocer los estadios de Wembley y Tottenham en Reino Unido, con sistemas similares. "Fue impresionante, la verdad fue todo un espectáculo", explicó.

En una ciudad donde las sensaciones térmicas durante el Mundial podrían alcanzar los 40 grados, el estadio estará climatizado y mantendrá su techo cerrado, lo que podría afectar el engramillado.

“ El sistema proporciona toda la luz y lo necesario para que la gramilla crezca y se desarrolle de forma óptima. Estas estructuras se elevarán los días de partido para que no haya problemas de visibilidad, y se bajarán los días intermedios. ” Tod Martin, gerente general del Dallas Stadium.

El programa de mantenimiento es constante y se extenderá hasta el noveno partido en este estadio, la semifinal del 14 de julio.

Al igual que en el campo del Houston Stadium, este terreno, usualmente utilizado para futbol americano, debió ser expandido para adecuarse al del balompié.

Trabajos en marcha

Este jueves aún se veían las uniones entre uno y otro bloque de césped.

“ Acabamos de terminar de colocarlo e instalarlo, venía en rollos de 1.2 metros de ancho y 15 metros de largo. En las próximas semanas esas juntas desaparecerán a medida que el césped se asiente, y luego solo continuará el mantenimiento. ” Tod Martin, gerente del estadio.

"Para cuando llegue el primer día de partido [14 de junio], estará completamente liso" y la grama arraigada, agregó.

Además, el nombre del estadio será cubierto en los próximos días, porque los responsables del recinto deben entregarle a la FIFA el espacio sin emblemas ni publicidad.

Inédito

“ Es un paso adelante muy innovador por parte del estadio, algo inédito. ” Ewen Hodge, jefe de infraestructura de campos de la FIFA.

Mientras en estadios como el de Wembley el sistema de luces de cultivo se monta en estructuras sobre ruedas que pisan el césped, en el de Tottenham, su modelo se eleva hidráulicamente desde un lado del campo y se suspende sobre unos rieles, sin contacto con la grama. Algo similar ocurre en el AT&T Stadium.