James Rodríguez debe recuperar ritmo previo al Mundial

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La estrella cafetera James Rodríguez "necesita mejorar su ritmo de juego" para recuperar su nivel competitivo, reconoció este jueves el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, a menos de un mes del arranque del Mundial 2026.

El capitán tricolor disputó su último partido con el Minnesota United antes de unirse a la concentración de selección en Medellín, para preparar la cita mundialista que inicia el 11 de junio.

Pese a la alta expectativa por su llegada al club de la MLS, apenas jugó seis partidos ligueros, dos de ellos como titular, debido, principalmente, a problemas físicos. No anotó y dio dos asistencias.

El estratega argentino, Néstor Lorenzo, reveló este jueves una prelista de 55 jugadores para el Mundial.

Lorenzo afirmó que James, de 34 años, cumple con un plan de trabajos físicos especial para "llegar de la mejor manera" al Mundial.

El seleccionador afirmó que recientemente se reunió con James en Estados Unidos y charlaron sobre la necesidad de que disputara más partidos.

"Si jugás pocos minutos, vas a tener que hacer un complemento físico para lograr llegar a un nivel mejor", le dijo Lorenzo.

James se perderá las dos últimas fechas de la MLS con Minnesota para unirse a la concentración de la selección colombiana, que debutará el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México. Luego enfrentará a República Democrática del Congo y Portugal por el Grupo K.

En Brasil 2014, James marcó en todos los partidos que disputó.

Novedades en la prelista

La última ventana de amistosos en marzo, con derrotas ante Croacia y Francia, causó preocupación por el flojo rendimiento de James.

El ex Real Madrid y Bayern Munich, vital para el funcionamiento de los cafeteros, fue hospitalizado después de enfrentar a los galos por una "deshidratación severa", por lo que su estado físico causa muchas dudas.

Lorenzo admitió que luego de esos resultados concluyó que para competir con los más grandes necesita más de sus jugadores.

El estratega argentino reveló este jueves una prelista de 55 jugadores para el Mundial, que luego reducirá a 26.

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El delantero Luis Díaz figura entre los llamados al final de una pesada temporada con el Bayern Munich.



También destacan las inclusiones del extremo Juan Guillermo Cuadrado, que dejó de ser de los habituales del equipo y el delantero Jhon Durán y Sebastián Villa, envuelto en líos judiciales por violencia de género en Argentina.

En contraparte, Radamel Falcao García, el goleador histórico de la selección, no forma parte de la lista.

Lorenzo, criticado en ocasiones por no probar alternativas, fue cuestionado duramente por el delantero Roger Martínez, del Al-Taawon FC de Arabia Saudita.

Martínez, que ha anotado 22 goles en 30 partidos de la liga saudí, no ha sido llamado al combinado nacional desde octubre de 2024.

El mensaje de Roger Martinez en redes sociales.

"Increíble (...) no sabes un carajo, más de lo mismo", publicó en Instagram con un emoji de una mano con el dedo del medio levantado, generando polémica.