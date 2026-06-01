Dos campeonas se miden en un Grupo H que huele a sorpresas

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España y Uruguay, dos de las ocho selecciones del exclusivo club de las campeonas, comparten el Grupo H del Mundial 2026 junto con una Arabia Saudita dispuesta a rememorar la gesta que firmó ante Argentina en Catar 2022, y Cabo Verde, exótica debutante.

La Roja, campeona de Europa y a priori la favorita de la llave, y la Celeste disputarán el 26 de junio en Guadalajara su duelo por la tercera jornada del Grupo H, uno con aires de final: el que termine segundo se cruzaría en dieciseisavos con el primero del J, que sería Argentina si se cumplen los pronósticos.

España cargó con el apodo de "jugar como nunca y perder como siempre". Su techo histórico solían ser los cuartos de final.

ESPAÑA

• Participaciones: 16

• Mejor resultado: campeón (2010)

• Clasificación FIFA: 2°

• Entrenador: Luis de la Fuente

Nombrado seleccionador como sustituto de Luis Enrique tras la decepción de Catar 2022, cuando España cayó en octavos ante Marruecos, De la Fuente suma dos títulos y una final en tres años al mando.

Se estrenó con la estrella en la Liga de Naciones en 2023 y un año después los españoles conquistaron su cuarta Eurocopa. Luego quedó a las puertas de revalidar el título de la Nations League en 2025, pero perdió en penales contra Portugal.

En Sudáfrica 2010, España ganó todos los partidos de las eliminatorias de octavos a la final por el mismo resultado: 1-0.

• Estrella: Lamine Yamal

La mayor promesa del planeta futbol aparece en su primer Mundial arrastrando una lesión muscular que sufrió a finales de abril.

Yamal, que cumplirá 19 años el 13 de julio, ya fue pieza clave en la Eurocopa conquistada hace dos años por la Roja.

Figura del Barcelona, lidera a un equipo en el que sobresale el también azulgrana Pedri; y Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, quien espera poder ofrecer su mejor nivel tras su grave lesión de rodilla.

Lamine Yamal de 18 años disputará su primera Copa del Mundo.

URUGUAY

• Participaciones: 14

• Mejor resultado: campeón (1930 y 1950)

• Clasificación FIFA: 17º

• Entrenador: Marcelo Bielsa (ARG)

Uruguay clasificó al Mundial 2026 como cuarto en las Eliminatorias Sudamericanas.

A sus 70 años, el "Loco" afronta su tercer Mundial tras decepcionar con Argentina en 2002, cuando no pasó de la fase de grupos, y devolver a Chile al gran torneo en 2010, donde se despidió con una derrota ante Brasil (3-0) en octavos que dejó un buen sabor de boca.

Bielsa ha tenido problemas para estampar su sello en una Celeste con poco poder de juego e incluso ha tenido encontronazos públicos con los jugadores.

• Estrella: Federico Valverde

El centrocampista de 27 años llega a la cita mundialista tras la temporada más agitada de su carrera.

Sus problemas con Xabi Alonso, despedido del banquillo del Real Madrid en enero, se quedaron en nada a finales de temporada cuando terminó en el hospital con una contusión cerebral tras una pelea en el vestuario con el francés Aurélien Tchouaméni.

Dos semanas de baja, una multa de medio millón de euros por parte del club y muchas voces pidiendo su salida completaron su triste curso, aunque le queda el Mundial para recuperar su prestigio.

El debut oficial de Federico Valverde en la Copa del Mundo se produjo el 24 de noviembre de 2022 frente a Corea del Sur.

ARABIA SAUDITA

• Participaciones: 6

• Mejor resultado: octavos de final (1994)

• Clasificación FIFA: 61°

• Entrenador: Georgios Donis (GRE)

El antiguo internacional griego Georgios Donis, de 56 años, se hizo cargo del equipo a finales de abril, a menos de dos meses del Mundial, como sorpresiva sustitución de Hervé Renard, el técnico francés que dirigió al equipo en Catar 2022.

En Catar 2022, Arabia Saudita dio una de las mayores sorpresas en la historia al vencer 2-1 a Argentina en la fase de grupos.

Donis, con gran experiencia en los banquillos de la pujante liga saudita y que dirigía al club Al Khaleej en el momento de su nombramiento, conoce de sobra a los futbolistas e intentará reflotar a los Halcones Verdes en Norteamérica.

• Estrella: Salem Al-Dawsari

El autor del gol de la victoria 2-1 contra la Argentina que luego sería campeona mundial en Catar, sigue siendo referente del futbol saudita a sus 34 años.

Las opciones de su selección ante gigantes como España y Uruguay pasan por la inspiración de este jugador técnico, veloz y desequilibrante.

Salem Al-Dawsari ha participado en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. Suma 6 partidos y ha marcado 3 goles.

CABO VERDE

• Participaciones: ninguna hasta 2026

• Clasificación FIFA: 69º

• Entrenador: Pedro Leitão "Bubista"

Exjugador y entrenador caboverdiano, Bubista, de 56 años, dirige a su selección desde 2020, a la que ha llevado a su primera participación en un Mundial, una gesta histórica para un pequeño archipiélago con apenas medio millón de habitantes.

Para conseguir su boleto al Mundial, Cabo Verde superó a potencias como Camerún.

"Cabo Verde acudirá al torneo para competir con alma, humildad y valentía. Queremos celebrar esta oportunidad sin precedentes", señaló a mediados de mayo en una entrevista con Coaches' Voice.

• Estrella: Ryan Mendes

Experiencia y liderazgo, además de rapidez y definición. Mendes, de 36 años, lidera a los Tiburones Azules en su epopeya por Norteamérica.

Ryan Mendes es la máxima leyenda de Cabo Verde, con más partidos (cerca de 100) y máximo goleador de su selección.

El delantero del Igdir turco, con casi un centenar de partidos internacionales, es el máximo ariete histórico con 22 tantos de Cabo Verde, que compite en la escena internacional desde 1986.