Messi se une a la concentración de Argentina en Kansas

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La Selección Argentina ya se encuentra instalada en la ciudad de Kansas City, Estados Unidos, donde desarrollará la etapa final de su preparación de cara al inicio del Mundial. El estreno del conjunto dirigido por Lionel Scaloni está programado para el 16 de junio frente a Argelia, en un encuentro correspondiente al Grupo J.

Durante la competencia, el campeón vigente establecerá su centro de operaciones en Kansas City. Tras su presentación ante el combinado argelino, deberá trasladarse a Dallas para afrontar los siguientes compromisos de la fase de grupos ante Austria y Jordania.

Antes del comienzo oficial del torneo, la Albiceleste disputará dos partidos amistosos como parte de su puesta a punto. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field Station de Texas, mientras que tres días más tarde se medirá con Islandia en Alabama.

¡HOLA, LEO! Messi, LISTO para arrancar su preparación para la Copa del Mundo en el predio de la Selección Argentina en Kansas City.



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La primera avanzada de la delegación partió desde Buenos Aires el domingo e incluyó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, además de futbolistas como Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

Posteriormente, el grupo quedó completo con la incorporación de figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Juan Musso, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Facundo Medina, quienes se sumaron a la concentración en territorio estadounidense.