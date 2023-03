Ella es Sara Mishel, el nuevo rostro de la televisión guatemalteca

Sara Mishel ahora forma parte de la programación de TV Azteca Guate, como conductora de uno de sus segmentos.

Este lunes 13 de marzo, comenzó una nueva temporada para el programa matutino "Café AM" transmitido por el canal de televisión TV Azteca Guate.

En ese sentido, los presentadores en el set dieron la bienvenida a un nuevo horario, pero también a una nueva conductora que ahora forma parte de su equipo.

Se trata de Sara Mishel Escobar, reconocida comunicadora guatemalteca que además es vocalista de la popular banda de música católica "Huellas".

View this post on Instagram A post shared by Café AM (@cafeamgt)

En sus redes sociales comparte sus diversas experiencias como artista musical, pero también como profesional de la voz pues a lo largo de su carrera ha realizado diversos spots publicitarios.

Además de Sara Mishel, también fue presentada como madrina de temporada "La Valeria", famosa conductora y actriz guatemalteca.

Café AM se transmitirá de lunes a viernes con nuevo horario de 8:00 am a 11:00 am.

Foto: Instagram

Foto: Instagram