Embajada de México en Guatemala agiliza visas por el Mundial

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En un esfuerzo por facilitar los trámites para los aficionados al futbol que tengan planeado asistir a partidos del Mundial en México, la embajada de ese país en Guatemala impulsa un novedoso sistema de agilización de obtención de visas.

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El proceso es único para quienes "lo requieran y cuenten con boleto de acceso a cualquiera de los partidos en la capital del país, Guadalajara y Monterrey, así como para quienes cuenten con una acreditación oficial de la FIFA", informó el ente.

Los interesados pueden visitar las redes sociales de la Embajada de México en Guatemala y ubicar un formulario que deberán llenar para optar al trámite, como primer paso.

"Una vez llenado el cuestionario e identificado el consulado que le quede más cercano (Tecún Umán, Petén, Quetzaltenango o Ciudad de Guatemala), se contactará a los solicitantes para iniciar los trámites correspondientes", explicó la embajada.

"Este trámite no exime del cumplimiento de los requisitos oficiales para la obtención de la visa mexicana", recalcó.

México, en sus tres sedes, albergará un total de 13 partidos, incluido el histórico juego inaugural, dos partidos de dieciseisavos y uno de octavos de final.