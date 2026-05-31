España inicia su concentración para el Mundial liderada por Yamal, Pedri y Williams

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Con sus principales figuras jóvenes a la cabeza, la selección española completó su primer día de concentración en la Ciudad del Futbol de Las Rozas, en Madrid.

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Las grandes estrellas del bloque ofensivo ya entrenan bajo las órdenes del seleccionador Luis de la Fuente, asumiendo el liderazgo del grupo en el arranque de la preparación para la cita norteamericana.

Día 1 hacia el sueño mundialista.



La Ciudad del Fútbol ha recibido hoy a unos internacionales que han lucido outfits para todos los gustos. ¿Los vemos juntos?



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El cuerpo técnico trabaja con la base del plantel mientras gestiona la incorporación progresiva de seis futbolistas clave. David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Fabián Ruiz se sumarán entre el 2 y el 3 de junio tras disputar la final de la Champions League, Yeremy Pino lo hará el lunes tras coronarse en la Liga Conferencia, y Pedro Porro se integrará este domingo tras atender asuntos familiares.

Para mantener la máxima exigencia en las sesiones de trabajo y cubrir estas ausencias temporales, De la Fuente citó a nueve jugadores de apoyo, entre los que destacan jóvenes promesas como Javi Guerra, Marc Bernal y Sergio Gómez. Este grupo reforzado trabajará de manera conjunta hasta el primer partido amistoso de preparación contra el combinado de Irak.

Nos van a ayudar a preparar esta #CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/UTXkgn9ySC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 30, 2026



Tras este rodaje inicial en territorio madrileño, la expedición española pondrá rumbo al continente americano para disputar un segundo test frente a Perú en Puebla, México, el próximo 8 de junio. Todo ello servirá como antesala para el debut oficial en el Grupo H, programado para el 15 de junio ante Cabo Verde en la sede de Atlanta.