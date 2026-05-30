Paraguay afina su regreso mundialista bajo la dirección de Alfaro

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Bajo una persistente lluvia en el Centro de Alto Rendimiento, la selección paraguaya completó su práctica sabatina con 25 futbolistas.

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El equipo de Gustavo Alfaro ultima detalles a dos semanas de su histórico regreso a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

Pasaron 16 años.

Desde el 2010, tocó mirar desde afuera tres veces.

Nos tocó masticar la frustración.



Pero nunca dejamos de intentar.

Tantas veces le dimos al marco, que una tiene que dar en el clavo. Lo dijo el profe.



Porque en cada rincón de esta tierra, siempre estuvo la… pic.twitter.com/BHnXwhdzjb — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 5, 2025

La Albirroja se despedirá de su afición este 5 de junio en el Defensores del Chaco en un amistoso que servirá para definir el once titular. La mira está puesta en el exigente Grupo D, donde debutarán el 12 de junio ante el anfitrión Estados Unidos, para luego medirse contra Turquía y Australia.

"Hay que soñar en grande e ir partido a partido", afirmó el defensor Gustavo Velásquez, reflejando la ambición del plantel por competir al máximo nivel. Por su parte, el referente Gustavo Gómez destacó la fortaleza y unión del grupo para encarar estos rivales complejos tras superar unas duras eliminatorias.

La ilusión mundialista se fortalece en el CARDE



La Selección Paraguaya completó una nueva jornada de trabajo en Ypané, con el foco puesto en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Los detalles: https://t.co/bJtjI5eHYn#Albirroja ⚪️#VamosParaguay pic.twitter.com/ZNI92MTX11 — Selección Paraguaya (@Albirroja) May 30, 2026

El estreno ante los norteamericanos coincidirá con una fecha patria de gran carga histórica para el país: el 91° aniversario de la paz de la Guerra del Chaco.