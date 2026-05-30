Paraguay afina su regreso mundialista bajo la dirección de Alfaro

Bajo una persistente lluvia en el Centro de Alto Rendimiento, la selección paraguaya completó su práctica sabatina con 25 futbolistas.
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El equipo de Gustavo Alfaro ultima detalles a dos semanas de su histórico regreso a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.
La Albirroja se despedirá de su afición este 5 de junio en el Defensores del Chaco en un amistoso que servirá para definir el once titular. La mira está puesta en el exigente Grupo D, donde debutarán el 12 de junio ante el anfitrión Estados Unidos, para luego medirse contra Turquía y Australia.
"Hay que soñar en grande e ir partido a partido", afirmó el defensor Gustavo Velásquez, reflejando la ambición del plantel por competir al máximo nivel. Por su parte, el referente Gustavo Gómez destacó la fortaleza y unión del grupo para encarar estos rivales complejos tras superar unas duras eliminatorias.
El estreno ante los norteamericanos coincidirá con una fecha patria de gran carga histórica para el país: el 91° aniversario de la paz de la Guerra del Chaco.