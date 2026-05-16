Las estrellas que están en problemas antes del Mundial

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Norteamérica 2026 no llegó en el mejor momento para jugadores como Neymar, James Rodríguez, Federico Valverde, Darwin Núñez o Alphonso Davies, que tienen en suspenso a sus selecciones en la cuenta regresiva de la gran cita.

Neymar (Brasil)



El próximo lunes, el técnico italiano Carlo Ancelotti revelará su lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La gran pregunta es si llamará a Neymar.



El futbolista, de 34 años, no viste el uniforme de la Seleçao desde su lesión de rodilla en octubre de 2023.



En febrero pasado, tras otra operación de menisco, se reincorporó al Santos con el tiempo justo para ganarse un lugar a su cuarta Copa del Mundo.



Pero sus pocas e irregulares apariciones en cancha han hecho muy poco para convencer a un Ancelotti bajo presión que busca resurgir a la escuadra pentacampeona mundial.



Ancelotti siempre ha argumentado que el llamado de Neymar depende de su condición física, aunque su impetuoso carácter puede pesar también en la decisión después de que este mes le propinara una cachetada al joven Robinho Jr. durante un entrenamiento.

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El seleccionador italiano, con el ataque ya diezmado por la baja de Rodrygo y la posible de Estêvão, podría atender las voces que le reclaman una apuesta por el diez.



"En los Mundiales queremos que estén los mejores y Ney, esté como esté, siempre va a ser uno de ellos", dijo Lionel Messi sobre su amigo y excompañero en el Barcelona y Paris Saint-Germain.



James Rodríguez (Colombia)



Otra figura bajo la lupa en la antesala del Mundial es James Rodríguez. El mediapunta sí es pieza clave en los esquemas del seleccionador Néstor Lorenzo pero Colombia teme que su mágica zurda ya no guarde más milagros.

Fue el primer colombiano en ganar la Bota de Oro.



Con 34 años, James deberá someterse a un plan especial de trabajo en el campamento de Colombia después de su paso por la MLS con el Minnesota United.



El capitán cafetero se despidió el miércoles del United después de jugar apenas seis jornadas, con dos asistencias y ningún gol, en su único rodaje competitivo en los últimos seis meses.



Fuera del campo recayó otra vez en una sucesión de problemas físicos, incluida una deshidratación severa que lo tuvo tres días hospitalizado.



Darwin Núñez (Uruguay)



El uruguayo Darwin Núñez debería afrontar este Mundial en plenitud a sus 26 años.

En 2019, debutó en la selección absoluta contra Perú. Entró al minuto 75 y solo 5 minutos después marcó su primer gol con la Celeste.



El exariete del Liverpool, no obstante, se encuentra sumido en una crisis de juego y goles, agravada por su inactividad en el Al-Hilal.



Núñez está relegado desde febrero en la liga saudita por decisión técnica y también se vio afectado por la pausa de la Champions asiática debido a la guerra de Oriente Medio.



Con la Celeste, el delantero llamado a sustituir a Luis Suárez y Edinson Cavani lleva casi dos años sin marcar.

Federico Valverde (Uruguay)

La reactivación de su hombre gol no será el único desafío para Marcelo Bielsa en la concentración de Uruguay.



Federico Valverde, uno de sus capitanes y emblema actual del futbol charrúa, se presentará en un estado incierto después del escándalo que protagonizó la semana pasada en el Real Madrid.

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El mediocampista tuvo un altercado con su compañero francés Aurélien Tchouaméni en el vestuario por el cual fue hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico.



Se desconoce si Valverde se reincorporará al equipo para las dos últimas jornadas de la liga española después de este incidente, que podría incluso poner en cuestión su continuidad en el club blanco.

Alphonso Davies (Canadá)



Las lesiones también han golpeado al jugador estelar de los tres países anfitriones, el canadiense Alphonso Davies.

De ser tomado en cuenta, Valverde debutaría con la "Garra Charrúa" el 15 de junio contra Arabia Saudita.



El explosivo carrilero del Bayern de Múnich sufrió un percance muscular el 6 de mayo en semifinales de la Liga de Campeones y estará fuera de combate por varias semanas, por lo que peligra su presencia en el debut mundialista ante su afición.



Davies, de 25 años, apenas ha jugado una veintena de partidos esta temporada por una lesión de rodilla.