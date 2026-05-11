FIFA confirma el Grupo de Estudio Técnico para United 2026

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Los exjugadores Paulo Wanchope de Costa Rica y Pablo Zabaleta, argentino, serán parte del Grupo de Estudio Técnico del Mundial 2026 (TSG, por sus siglas en inglés), oficializó la FIFA este lunes a través de su sitio web.

Este grupo de expertos analizará los 104 partidos del Mundial; compartirá métricas e información sobre rendimiento con las selecciones, jugadores, medios y aficiones.

Arsene Wenger, exentrenador francés y actual jefe de Desarrollo de Futbol Global de la FIFA, liderará al grupo conformado por el exguardameta suizo, Pascal Zuberbühler; el ghanés Otto Addo, el estadounidense Tobin Heath, el alemán Jurgen Klinsmann, la galesa Jayne Ludlow, el norirlandés Michael O'Neill, el brasileño Gilberto Silva, el danés Jon Dahl Tomasson y el neerlandés Aaron Winter, así como Wanchope y Zabaleta.

El equipo de expertos compartirá información sobre los 104 partidos de la Copa Mundial.

Wanchope disputó 73 partidos con la selección absoluta de Costa Rica y luego de su extenso legado dentro de la cancha, se convirtió en entrenador. Por su lado, Zabaleta, oro olímpico en Pekín 2008, sumó 58 encuentros con la Albiceleste y actualmente es asistente técnico de Albania.

Zuberbühler contará, de acuerdo con la nota de FIFA, con un equipo de ingenieros de datos y analistas ubicados en Miami y Dallas, Estados Unidos, así como en Manchester, Reino Unido.

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Medios internacionales afirman que este Grupo de Estudio Técnico contará con información, mecanismos y sistemas de alta calidad, sin precedentes, compartiendo datos, análisis y observaciones técnicas en tiempo real.

“ El Grupo de Estudio Técnico ayuda a identificar tendencias en el juego, prepara a las futuras generaciones para el desarrollo del futbol y contribuye a que este deporte sea más emocionante al destacar las cualidades que los jugadores necesitarán en el futuro. ” Arsene Wenger, exentrenador francés y actual jefe de Desarrollo de Futbol Global de la FIFA.

FIFA ofrecerá la información a las aficiones a través de sus redes sociales y un canal de YouTube con información específica recolectada por el TSG.