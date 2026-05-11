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FIFA confirma el Grupo de Estudio Técnico para United 2026

  • Con información de Agencias
11 de mayo de 2026, 15:37
El grupo contará con dos mujeres: Tobin Heath (Estados Unidos) y Jayne Ludlow (Gales).

El grupo contará con dos mujeres: Tobin Heath (Estados Unidos) y Jayne Ludlow (Gales).

Los exjugadores Paulo Wanchope de Costa Rica y Pablo Zabaleta, argentino, serán parte del Grupo de Estudio Técnico del Mundial 2026 (TSG, por sus siglas en inglés), oficializó la FIFA este lunes a través de su sitio web.

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Este grupo de expertos analizará los 104 partidos del Mundial; compartirá métricas e información sobre rendimiento con las selecciones, jugadores, medios y aficiones.

Arsene Wenger, exentrenador francés y actual jefe de Desarrollo de Futbol Global de la FIFA, liderará al grupo conformado por el exguardameta suizo, Pascal Zuberbühler; el ghanés Otto Addo, el estadounidense Tobin Heath, el alemán Jurgen Klinsmann, la galesa Jayne Ludlow, el norirlandés Michael O'Neill, el brasileño Gilberto Silva, el danés Jon Dahl Tomasson y el neerlandés Aaron Winter, así como Wanchope y Zabaleta.

El equipo de expertos compartirá información sobre los 104 partidos de la Copa Mundial.
El equipo de expertos compartirá información sobre los 104 partidos de la Copa Mundial.

Wanchope disputó 73 partidos con la selección absoluta de Costa Rica y luego de su extenso legado dentro de la cancha, se convirtió en entrenador. Por su lado, Zabaleta, oro olímpico en Pekín 2008, sumó 58 encuentros con la Albiceleste y actualmente es asistente técnico de Albania.

Zuberbühler contará, de acuerdo con la nota de FIFA, con un equipo de ingenieros de datos y analistas ubicados en Miami y Dallas, Estados Unidos, así como en Manchester, Reino Unido.

 

 

Medios internacionales afirman que este Grupo de Estudio Técnico contará con información, mecanismos y sistemas de alta calidad, sin precedentes, compartiendo datos, análisis y observaciones técnicas en tiempo real.

El Grupo de Estudio Técnico ayuda a identificar tendencias en el juego, prepara a las futuras generaciones para el desarrollo del futbol y contribuye a que este deporte sea más emocionante al destacar las cualidades que los jugadores necesitarán en el futuro.
Arsene Wenger,
exentrenador francés y actual jefe de Desarrollo de Futbol Global de la FIFA.

FIFA ofrecerá la información a las aficiones a través de sus redes sociales y un canal de YouTube con información específica recolectada por el TSG. 

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