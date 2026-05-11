Bosnia oficializó listado de 26 jugadores para United 2026

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Bosnia-Herzegovina cuenta las horas para el inicio del Mundial 2026, segundo al que ha clasificado en la historia. Su entrenador Sergej Barbarez ha dado a conocer el listado de 26 jugadores convocados para la máxima cita del futbol, liderados por el delantero veterano Edin Dzeko.

Dzeko, con 40 años, condujo a su selección al Mundial 2026 y su presencia durante las justas que inician el 11 de junio se considera vital para extender el sueño de los "Dragones".

“ Sigo impulsado por esa sensación que nació sobre el césped al final del partido contra Italia y sigo muy aferrado a ella desde entonces. ” Sergej Barbarez , entrenador de Bosnia.

Bosnia obtuvo su pase a Norteamérica 26 tras eliminar en la repesca europea a Italia en la tanda de penales por marcador de 4-1. Para el seleccionador bosnio, este logro fue el resultado del arduo trabajo y la unión del equipo.

"Esa cohesión es la base de todo. Somos conscientes desde el principio de que solo así puede funcionar".

Los bosnios se clasificaron para el Mundial al derrotar a finales de marzo a Italia.

Entre experiencia y juventud

El técnico Sergej Barbarez se ha planteado avanzar en la fase de grupo y para ello ha llamado a jugadores jóvenes que puedan aportar velocidad, ligereza y versatilidad, pero no olvida a quienes pueden dar claridad, y fuerza al grupo.

“ Mi deseo es llegar a julio (a la fase posterior a los grupos) y después ya veremos. ” Sergej Barbarez, seleccionador bosnio.

Además, Barbarez aseguró que los jóvenes convocados serán "la columna vertebral del equipo durante los próximos diez años" mientras Dzeko, con su extensa trayectoria, que incluye el ascenso del Schalke 04 a la Bundesliga, será una guía importante para alcanzar los objetivos.

Lista de los 26 jugadores convocados por Bosnia-Herzegovina:

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Porteros: Nikola Vasilj (St. Pauli/ALE), Martin Zlomislic (Rijeka/CRO), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica/CRO)

Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta/ITA), Amar Dedic (Benfica/POR), Nihad Mujakic (Gaziantep/TUR), Nikola Katic (Schalke 04/ALE), Tarik Muharemovic (Sassuolo/ITA), Stjepan Radeljic (Rijeka/CRO), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria/ITA), Nidal Celik (RC Lens/FRA)

Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City/ING), Ivan Sunjic (Pafos/CHP), Ivan Basic (Astana/KAZ), Dzenis Burnic (Karlsruher SC/ALE), Ermin Mahmic (Slovan Liberec/RCH), Benjamin Tahirovic (Brondby/DIN), Amar Memic (Viktoria Plzen/RCH), Armin Gigovic (BSC Young Boys/SUI), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo/AUT), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven/HOL)

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart/ALE), Jovo Lukic (Universitatea Cluj/RUM), Samed Bazdar (Jagiellonia/POL), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach/ALE), Edin Dzeko (Schalke 04/ALE)

Debut mundialista



Bosnia debutará el 12 de junio en Toronto ante Canadá. Luego se medirá en el Grupo B contra Suiza y Catar.

La selección se concentrará en Salt Lake City de Estados Unidos, lugar al que viajarán al finalizar el primer partido, confirmó Barbarez.