¡Hace historia! Cristiano Ronaldo rumbo a su sexto Mundial

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Cristiano Ronaldo encabeza la lista de 26 jugadores con la que Portugal encarará el Mundial 2026. Su llamado no genera sorpresa, pero sí marca un hito histórico siendo el primer futbolista del mundo confirmado para disputar su sexta justa a este nivel.

Con 41 años, el jugador de Al-Nassr de Arabia Saudita es referente del combinado nacional dirigido hoy por Roberto Martínez.

“ Cuando hablamos de Cristiano Ronaldo, está el icono del futbol mundial y luego está el jugador, nuestro capitán, que está sometido a la misma exigencia que los demás jugadores. ” Roberto Martínez, seleccionador de Portugal.



La exestrella del Real Madrid no participó en los partidos amistosos de los lusos en marzo debido a una lesión sufrida con su club. La Selecao empató sin goles contra México y sumó un triunfo 2-0 sobre Estados Unidos.

La condición física de CR7 es, sin duda, uno de los temas más comentados en las redes sociales. El cinco veces ganador del Balón de Oro ha demostrado las estrictas reglas que sigue para mantenerse en forma y en buen ritmo.

“ Tiene la competitividad para estar en el Mundial y es, según mi opinión, un capitán ejemplar. ” Martínez, director técnico español.

Alto nivel

La "Seleção das Quinas" contará con jugadores destacado en ligas europeas, por lo que se perfila como una de las candidatas para pelear por el título de campeona.

Además de Cristiano Ronaldo, la “Selecao das Quinas” contará con jugadores destacados en ligas europeas.



"Creo que solo una selección que ya ha ganado el Mundial puede ser favorita", dijo.



La exigencia para los lusos será alta, de acuerdo con los planes del seleccionador. Incluyó en su lista a Ricardo Velho, aunque éste no podrá ser parte de la nómina final. Martínez consideró que para el trabajo de definición era necesario un cuarto arquero, dispuesto a "ayudar en lo que fuera necesario".



Portugal sostendrá dos partidos amistosos previo a su viaje al su campamento base de Palm Beach, Florida. Primero se enfrentará a Chile el 6 de junio en Lisboa y cuatro días después contra Nigeria, en Leiria, una ciudad portuguesa.



El último baile



En noviembre de 2025, Cristiano Ronaldo había confirmado que la Copa del Mundo 2026 será su última participación con la selección.

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No se despide sin antes imponer el récord de la mayor cantidad de Mundiales en su cuenta personal, con seis.



A excepción de algún contratiempo, esta marca será igualada por el argentino Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa.

Por otro lado, la inclusión de Neymar, de 34 años, en la lista final de Brasil y la del croata Luka Modric, ha provocado altas expectativas por convertirse en una justa particular, con la presencia de algunas de las más altas estrellas de los últimos tiempos.

Portugal forma parte del Grupo K junto a Colombia, los debutantes de Uzbekistán y la República Democrática del Congo, contra quienes debutará el 17 de junio.

Los elegidos

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting Portugal), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)



Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica)



Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)



Delanteros: Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)