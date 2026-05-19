Santos festeja con Neymar, pero es duda en la Sudamericana

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El Santos celebra la convocatoria de Neymar para jugar el Mundial 2026 con Brasil, pero el 10 está en duda de cara al crucial partido que este miércoles tiene el viejo equipo de Pelé ante el argentino San Lorenzo en la Copa Sudamericana. Colista en el Grupo D, el Santos se juega la vida en el torneo internacional en Vila Belmiro.

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En medio de la alegría por el llamado mundialista, Neymar está de nuevo entre algodones por un golpe en la pantorrilla derecha sufrido el domingo en el Brasileirão, en una derrota 3-0 del cuadro paulista en casa frente al Coritiba.

"Es un golpe, no es una cuestión muscular", dijo el entrenador del Peixe, Alexi Stival -Cuca-, al descartar un problema serio.

"Es difícil que esté en condiciones" para el compromiso de la Sudamericana, expresó en rueda de prensa el técnico, aunque espera que la recuperación del atacante de 34 años sea rápida. "En cuatro o cinco días él va a estar bien", agregó.

San Lorenzo lidera la llave con seis puntos en cuatro jornadas, seguido por el Deportivo Cuenca ecuatoriano con cinco y el Recoleta paraguayo con cuatro. El Santos apenas acumula tres unidades.

Solo avanza directo a octavos de final el primero de grupo y el segundo debe jugar un playoff con un equipo repescado de la Copa Libertadores.

Neymar broke down into tears after getting selected for the World Cup ❤️



Look what it means to him



(via @neymarjr) pic.twitter.com/DebjWViOVq — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2026

Lágrimas

Cuando Neymar oyó su nombre por TV en el anuncio de la convocatoria, se llevó las manos a la cara, llorando de emoción, según un video divulgado este martes en su canal oficial de Youtube.

"¡Lo logré, papá! Salió bien", dijo en una videollamada a su padre.

Neymar regresó el año pasado al Santos, el club en el que se formó, con el objetivo de ganarse el derecho a jugar su cuarto Mundial, tras Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en busca del hexacampeonato para la Canarinha.