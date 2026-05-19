Arévalo señala que los “casos falsos y espurios” del MP distraían al Gobierno

-

Gobernante aseguró que trabajará más con la salida de Porras del MP.

OTRAS NOTAS: Las prioridades y expectativas que se esperan de García Luna como nuevo fiscal del MP

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la administración que dirige podrá enfocarse con mayor intensidad en la ejecución de proyectos y resultados para la población, luego de la salida de la exfiscal Consuelo Porras del Ministerio Público (MP).

La razón es que el mandatario aseguró que Porras, quien estuvo al mando de la institución durante 8 años, promovió "casos falsos y espurios" contra funcionarios del Ejecutivo que desviaban la atención del Gobierno.

La afirmación del gobernante fue hecha durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura.

En la actividad, Arévalo fue consultado sobre las críticas y cuestionamientos de distintos sectores que señalan qué hará ahora que ya no cuenta con "su enemiga número uno en Gerona", en referencia a la salida de Porras de la jefatura del MP.

Durante la conferencia de prensa la ronda el presidente Bernardo Arévalo señaló que los "casos falsos" del Ministerio Público distraían al Gobierno.



Video: Wilder López pic.twitter.com/J80CYNzhFN — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) May 19, 2026

En respuesta, el presidente afirmó que el Ejecutivo ya no tendrá que enfrentar las acciones que, según dijo, impulsaba el ente investigador contra distintas instituciones del Gobierno.

"Ahora no vamos a tener que estar distraídos esperando que vengan con los casos falsos y espurios con los que andaban cada martes y cada jueves persiguiendo a un ministerio, a otro", declaró el mandatario.

Sostuvo que, sin ese escenario de confrontación, el Gobierno buscará acelerar la ejecución de proyectos y obras en distintas áreas y que la prioridad será continuar con programas de infraestructura hospitalaria y educativa.

"Somos el Gobierno que ha estado construyendo más hospitales en los últimos tiempos, vamos a hacer más. Somos el Gobierno que ha reformado, ha remozado el sistema de escuelas, vamos a entregar todas las escuelas del país remozadas", expresó el gobernante.

LEA MÁS: Gabriel García Luna hace sus primeros nombramientos como Fiscal General

El presidente también indicó que la ausencia de lo que calificó como "acoso" por parte del Ministerio Público permitirá que las instituciones del Ejecutivo trabajen con menos obstáculos administrativos y políticos.

"Ahora ya no vamos a tener la distracción que causaba el acoso de un MP que estaba tratando de distraer y de meter obstáculos de cualquier tipo y eso nos va a permitir entregar más y mejores resultados para la población", añadió Arévalo.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de la transición en el MP, luego de que el Gobierno confirmara el nombramiento de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del ente investigador.