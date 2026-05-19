Juez dicta sobreseimiento a favor de sindicado en caso "Cooptación del Estado"

-

El juez del Juzgado de Mayor Riesgo B, dictó sobreseimiento a Rafael Cetina Gutiérrez por el delito de lavado de dinero, por irregularidades en la acusación de la FECI.

Debido a irregularidades en la acusación, el juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, dictó sobreseimiento a favor de Rafael Cetina Gutiérrez, por el delito de lavado de dinero, dentro del caso "Cooptación del Estado".

Según el juzgador, el hecho de que se hayan utilizados las sociedades anónimas para otros fines "nada tienen que ver con la función notarial de Cetina Gutiérrez".

Además, la acusación establece que no tuvo constancia de la existencia de personas que cumplieran como socios fundadores o que quienes comparecieron en los instrumentos públicos realizaron las aportaciones a las entidades mercantiles.

Además, indicó que no existe correlación entre el hecho y la calificación jurídica, y que por parte del Ministerio Público (MP) tampoco se da una plataforma fáctica jurídica comprobatoria derivado de algunas incongruencias, por lo que se dictó auto de sobreseimiento a favor de Cetina González.

Los hechos

Dentro del caso "Cooptación del Estado", se vinculó a Cetina Gutiérrez por su presunta participación en la estructura criminal por las escrituras que firmó para la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Con esto se le señaló que crear "empresas de cartón" con la finalidad de lavar dinero procedente de actividades ilícitas.

El caso "Cooptación del Estado" data de 2016, en donde el exjuez Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso penal a 53 sindicados, entre los que sobresalen el expresidente Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta, Roxana Baldetti.

En el 2016, el exjuez Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a 56 personas vinculadas al caso "Cooptación del Estado". (Foto: Archivo/Soy502)

Además, también se relacionó a empresarios, contratistas y otros exfuncionarios, sindicados de liderar una estructura criminal que capturó a varias instituciones claves del Estado guatemalteco con el fin de enriquecerse de manera ilícita.